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Свияжск — это город-остров в 30 км от Казани. Изначально в XVI веке город построили за 4 недели — причём собрали из брёвен, которые сплавляли по Волге 800 км. Здесь сохранилась церковь, в которой молился Иван Грозный перед походом на Казань.

Свияжск раньше был не на острове, а на горе, которую с двух сторон омывали реки Свияга и Щука. Но в 1957 году появилось Куйбышевское водохранилище, вода поднялась и село оказалось на острове. А ж/д станция «Свияжск» осталась на «материке», в 9 км от города по прямой. И только в 2008 году появилась насыпь и автомобильная дорога в Свияжск.

Остров небольшой, длиной всего около 1 км и 3 км по периметру. Раньше здесь проживало около 3000 человек, а сейчас — не более 300. В Свияжске есть два монастыря, 7 музеев и десятки исторических памятников. Многие сравнивают Свияжск со сказочным островом-градом из сказки Пушкина о царе Салтане.

1. Свияжск появился в 1551 году. В одних источниках пишут, что для этого построили новый деревянный город рядом с Угличем, а затем разобрали и сплавили на 800 км ниже по Волге. В других — что использовали готовые укрепления древнего города Перевитска, которые вместе с гарнизоном перевезли в новое место. В любом случае, строительство на новом месте заняло всего 4 недели. За это время появились стены с башнями, жилые дома, казармы и даже церкви — при строительстве заложили храм во имя Рождества Богородицы и Сергия Радонежского. Проект для того времени был грандиозным — крепость по площади получилась больше Московского или Новгородского кремля. В городе были высокие деревянные стены, 7 ворот, 18 башен и 3 подземных хода к берегу реки. Крепость Свияжск выполнила свою задачу — она стала опорным пунктом для войск, которые завоевали Казань в 1552 году и принесли Ивану Грозному громкую победу.

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2. Свияжский Успенско-Богородицкий монастырь основали в 1555 году. В своё время это был главный православный центр Казанской епархии, богатейший монастырь на всём Среднем Поволжье — к XVII веку ему принадлежало почти 50 окрестных сёл и деревень. Даже собственная типография для печати богослужебных книг появилась здесь раньше, чем в Москве.

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3. Возвышающаяся колокольня относится к церкви Николая Чудотворца. Высота колокольни достигает 43 м — это самое высокое сооружение в Свияжске.

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4. Успенский собор и монастырь стал 29-м объектом, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России, и третьим — в Татарстане. До этого в список включили Казанский Кремль и Болгар.

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5. После революции часть храмов Свияжска разрушили, а остальные разграбили. В город ссылали заключённых во время сталинских репрессий, а во время войны — пленных. В 1932 году Свияжск стали считать не городом, а селом. А в 1957 году, во время наполнения Куйбышевского водохранилища, Свияжск оказался на острове. Попасть на большую землю можно было только водным транспортом, поэтому население города резко сократилось — к 2000-му году здесь осталось не более 300 жителей. В 2008 году построили дамбу и полноценную автомобильную дорогу.

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6. Кирпичное здание — это Собор во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, самый большой и самый поздний храм Свияжска. Собор построили в 1906 году. Деревянное здание рядом — та самая Троицкая церковь в которой молился Иван Грозный. Говорят, это единственное здание, которое сохранилось ещё со времён строительства города.

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7. Эти три храма собрали в себе всю историю Свияжска: самая старая в селе Троицкая церковь, самая новая — Скорбященский собор и Сергиевская церковь, которую построили в 1604 году на месте деревянной. Все относятся к Свияжскому Иоанно-Предтеченскому монастырю.

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8. Ежегодно мимо острова проплывает около 300 круизных теплоходов, некоторые останавливаются в Свияжске на несколько часов. Для туристов проводят экскурсии — показывают монастыри, музеи, памятники. Многие туристы говорят, что нескольких часов не хватает, чтобы увидеть все достопримечательности.

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9. Есть регулярные рейсы на «Метеорах» из Казани, но тут могут быть сложности — теплоходы отправляются только если наберётся больше 25 пассажиров.

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10. Здания ремесленного училища и пожарного обоза. В начале XX столетия здесь находились приходское училище, городская управа, библиотека и пожарная команда. С 1910 года — низшее ремесленное училище, в советские годы здесь была тюрьма, затем школа-интернат. Сейчас в здании разместилась администрация Свияжского сельского поселения, полиция, почта, фельдшерский пункт, библиотека, АТС и художественная галерея. Пожарная каланча используется как смотровая площадка — с неё видно весь остров.

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11. Свияжск — одна из популярных туристических точек во время круизов по Волге, да и обычные туристы приезжают сюда на машинах или автобусах. Здесь много красивых соборов, памятников, музеев. При желании можно за час обойти остров по периметру, но если хочется побывать во всех музеях и церквях — времени нужно гораздо больше. А. С. Пушкин написал сказку о царе Салтане за 2 года до того, как побывал в Свияжске. Но говорят, что после посещения города, он рассказывал друзьям, что именно так и представлял себе сказочный остров-град.

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