Группа ПОЛИПЛАСТИК тестирует новую черную марку полиэтилена

В Научно-исследовательском институте Группы ПОЛИПЛАСТИК начались испытания новой саженаполненной марки полиэтилена производства компании СИБУР.

Испытания свойств новой марки ПЭ © www.polyplastic.ru

Трубный полиэтилен марки HD 02604 LS, первая партия которого была выпущена этим летом на тобольском предприятии СИБУР — «ЗапСибНефтехим», предназначен для изготовления труб большого диаметра, широко используемых в сфере ЖКХ и газораспределительных сетях при прокладке трубопроводов диаметром более 630 мм. Новая марка полиэтилена призвана заменить зарубежный аналог, применяемый для изготовления подобных труб. Производители отмечают, что при выпуске марки HD 02604 LS был успешно протестирован технический углерод отечественного производства, благодаря чему в производстве полностью используются отечественные компоненты.

Тестирование нового отечественного сырья проводится специалистами НИИ Группы ПОЛИПЛАСТИК на площадках заводов и аккредитованной испытательной лаборатории. Группа ПОЛИПЛАСТИК располагает крупнейшими на территории СНГ испытательными центрами с современным оборудованием, позволяющим в том числе проводить испытания на стойкость к внутреннему давлению более чем 700 образцов труб одновременно с диапазоном испытательных давлений до 600 бар, что сопоставимо с лучшими испытательными центрами мира. Опыт научно-исследовательского центра Группы ПОЛИПЛАСТИК включает в себя аттестацию трубных марок полиэтиленов и полипропиленов таких производителей, как Лукойл, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Газпромнефтехим, SOCAR Polymer.

Испытания образцов © www.polyplastic.ru

Работы по тестированию разделены на два этапа — промышленный и лабораторный. На первом этапе на одном из предприятий Группы ПОЛИПЛАСТИК будут изготовлены трубы с максимально возможной толщиной стенки с целью определения «стекаемости» материала, т. е. возможности сохранения трубой заданной формы, пока полиэтилен, из которого она изготавливается, находится в состоянии расплава. Конечная цель испытаний данного этапа — возможность производства трубы с толщиной стенки более 120 мм из полиэтилена новой марки.

По завершении первого этапа — отладки технологического процесса и состава полимерной композиции специалисты НИИ Группы ПОЛИПЛАСТИК планируют приступить к комплексу испытаний в соответствии с перечнем мероприятий анализа физических и механических свойств материала по ГОСТ Р 58121.1, а также испытаний на стойкость к внутреннему давлению с целью определения длительной гидростатической прочности в соответствии с ГОСТ Р 56844 (ISO 9080) и классификации полиэтилена по ГОСТ ИСО 12612.

Ожидается, что после прохождения испытаний и аттестации, уже с 2023 года, СИБУР сможет производить до 40 тыс. тонн полиэтилена новой марки ежегодно. Таким образом, производственное и научно-техническое взаимодействие двух лидеров рынка полимерных технологий — Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании СИБУР — не только позволит в кратчайшие сроки создать и апробировать новый продукт, но и удовлетворить спрос отечественного рынка в качественном полимерном сырье российского производства.