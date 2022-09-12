«СиСорт» выпустил ПО для фотосепаратора, позволяющее аграриям получить 12 млн руб в год

Алтайская компания «СиСорт» выпустила новое программное обеспечение (ПО) для фотосепараторов собственного производства, позволяющее аграриям получать дополнительно 12 миллионов рублей в год.

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«Отдел разработок „СиСорт“ создал новое программное обеспечение, в которое добавил ещё один критерий по отбору засорителя, что привело к улучшению качества сортировки. Усиление результатов происходит также за счёт уменьшения цветового расслоения, повышения однородности изображения и изменений в настройке аппаратов», — рассказал исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.

В результате обновления после сортировки остаётся больше годного продукта (например, пшеницы, гречихи или семян). Раньше это сырье бы попросту выбросили вместе с отходом.

"С точки зрения экономики это выглядит как дополнительные деньги, которые появятся у агрария. Например, на гречихе при использовании шестилоткового фотосепаратора SmartSort (СмартСорт) владелец аппарата дополнительно получит порядка 12 миллионов рублей в год, на подсолнечнике — около 8 миллионов", — уточнил Савинков.

Новое программное обеспечение установлено на все продающиеся аппараты «СиСорт». Также оно доступно владельцам приобретённых ранее фотосепараторов компании.

«СиСорт» имеет собственный отдел разработок, не использует для аппаратов импортное ПО. «Отдел гениев», как называют разработчиков в компании, постоянно улучшает оборудование.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, также работают подразделения в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске.