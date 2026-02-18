Компания «СиСорт», российский лидер по продажам собственных фотосепараторов, запустила в серийное производство обновленную версию фотосепаратора «СмартСорт». Компактный и мобильный аппарат ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, занятых в переработке кофе, а также смежных отраслях.

Ручная загрузка вместо конвейера

Изучая ситуацию на кофейном рынке, специалисты «СиСорт» обнаружили характерную особенность: значительная часть предприятий по переработке, обжарке кофе — это небольшие производства, не предполагающие использование транспортного оборудования, где большая часть операций выполняется вручную. Существующее «стандартное» оборудование часто оказывалось неудобным для таких производств.

«Если потребители приобретают обычную полногабаритную машину, то оператору требуется всю смену туда-сюда бегать по лестнице, загружая в неё продукты, — рассказывает главный инженер компании „СиСорт“ Евгений Галкин. — Это неудобно, люди устают, и в целом возникает некое ощущение, что все могло бы быть иначе».

Задача перед разработчиками «СиСорт» стояла конкретная: сохранив функциональность старших моделей, сделать фотосепаратор компактным и удобным для ручной загрузки и выгрузки кофе. В итоге высоту рамы уменьшили, чтобы оператор мог засыпать сырье из обычного ведра, не поднимаясь по лестнице. С другой стороны, организовали продуктопроводы для выгрузки отсортированного материала сразу в ту же мобильную тару.

«На большом производстве, где сортируются тонны сырья в час, продукт поступает к фотосепаратору при помощи конвейера или транспортера, которые мы тоже, кстати, производим, — рассказывает главный инженер. — Мы же впервые выпустили фотосепаратор, удобный для небольших хозяйств или мелких компаний, где нужно сортировать всего 100-200 килограммов в час».

Технологии старших моделей в компактном корпусе

При этом, как утверждают в компании, уменьшение габаритов не привело к упрощению функциональности. В новой версии сохранены технологические возможности, доступные ранее полногабаритным фотосепараторам «СмартСорт». Это и возможность оснащения инфракрасными камерами, и мощным освещением, и сортировка по форме, и настройка с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

«Аппарат не потерял всех преимуществ нашего полноразмерного однолоткового фотосепаратора, который больше по габаритам, — подчеркивает Евгений Галкин. — И точность сортировки, и программные „фишки“, и легкая настройка с помощью искусственного интеллекта по картинкам. Всё это есть».

Отдельно в компании прорабатывали вопрос сервисного обслуживания для тех, у кого нет в штате технических специалистов. Крупные хозяйства нередко обучают в «СиСорт» своих инженеров, которые потом сами настраивают и перенастраивают фотосепараторы.

«Изучив кофейный рынок, нам стало понятно, что для мелких хозяйств, где всего один-два человека, такой способ неудобен, — говорит Галкин. — Поэтому мы придумали преднастройку аппаратов — уже зная, на какой продукт фотосепаратор приобретен, на заводе мы загружаем в него необходимые программы сортировки».

Например, если устройство едет к обжарщику кофе, в память загружают программу для жареного или зеленого кофе с разными вариациями дефектов. Пользователю остается только выбрать нужный профиль и при необходимости подстроить чувствительность по принципу «больше-меньше». Если ассортимент расширяется, новый профиль можно установить позже самостоятельно, либо воспользоваться удаленной поддержкой.

«Доступ через интернет ко всем нашим машинам есть, и мы можем онлайн подключиться и помочь, проконтролировать процесс настройки, дать рекомендации», — добавляет главный инженер.

Мобильность и новые возможности

Еще одной особенностью обновленной версии стала мобильность. Масса аппарата составляет около 200 килограммов, конструкция предусматривает возможность установки на колеса, что облегчает его перемещение по производственному помещению. Также изменился подход к цветовому решению: оборудование может быть окрашено в корпоративные цвета компании.

Рынок сбыта обновленной версии фотосепаратора не ограничивается только представителями кофейной индустрии. В компании видят запрос и со стороны других сегментов.

«Есть фермерские хозяйства, которые могли бы для собственных нужд подрабатывать семена, есть и семенологические хозяйства, которые занимаются выведением определенных сортов. Там тоже требуется небольшая производительность и наш фотосепаратор может быть им интересен», — отметил Галкин.

В «СиСорт» отмечают, что сам кофейный сегмент переживает сейчас этап технологического роста. Многие участники рынка только начинают знакомиться с возможностями оптической сортировки.

«Буквально несколько лет назад „кофейщики“ не знали, что такое фотосепаратор, — констатирует главный инженер. — И даже сейчас, в отличие от переработки круп, в кофейной индустрии наличие фотосепаратора еще не является обязательным, это как вишенка на торте. Но все больше компаний приобретают эти машины, чтобы показать свою уникальность в стремлении соответствовать высоким требованиям к качеству».

Резюмируя идею новой разработки, Евгений Галкин говорит о расширении клиентской аудитории:

«Мы в своей истории начинали работать с крупными переработчиками, элеваторами, крупными фермерскими хозяйствами. Но есть рынок мелких, в том числе индивидуальных предпринимателей. Кофейный рынок — прежде всего про это. Мы открыли для себя этот рынок и теперь стараемся его развивать, помогать предпринимателям осваивать новые технологии».

«СиСорт» — российский разработчик и производитель фотосепараторов и транспортного оборудования, а также поставщик производственных линий для очистки семян. Завод расположен в Барнауле, подразделения компании работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания поставляет оборудование для сортировки сыпучих продуктов во все регионы России и в 33 страны, имеет собственный отдел разработок и сервисную службу с удаленным подключением к оборудованию.