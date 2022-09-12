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Армия и Флот

Новую подлодку «Генералиссимус Суворов» испытывают в Белом море

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=71213206&id=456244638&hash=5d6d25276aa55bb3
Источник: https://vk.com/wall-166596029_186999

судостроение, кораблестроение, ВМФ, армия, флот, АПЛ
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