В России заложили футуристичное скоростное пассажирское судно проекта L390

© t.me

В России продолжают строить высокотехнологичные скоростные пассажирские суда одно краше другого. К классическим СПК типа «Валдай», «Метеор» или «Комета» добавляются новые проекты. Например, буквально на днях портал «Сделано у нас» рассказывал про катамаран на подводных крыльях проекта HSC150B для Байкала, и вот новый пример. Выглядит очень футуристично!

На верфи «Паритет» дан старт строительству современного скоростного пассажирского судна проекта L390 — перспективной разработки компании «Форсс Технологии», создаваемой под строгим контролем Российского регистра судоходства.

Свидетельство о закладке киля было выдано Ярославским участком Нижегородского филиала Регистра.

Идея L390 родилась как ответ на растущий спрос на быстрые и комфортные перевозки по внутренним водным маршрутам России.

Конструкторы стремились объединить компактность, высокую скорость и удобство для пассажиров, создав судно, которое будет одинаково эффективно работать как на речных, так и на прибрежных маршрутах.

Проект L390 — это бескоечное однокорпусное судно с алюминиевым корпусом, обеспечивающим легкость и прочность конструкции. Два навесных двигателя по 225 л.с. каждый дают судну отличную динамику и позволяют уверенно развивать высокую скорость даже при полной загрузке. Для комфорта пассажиров предусмотрено оригинальное ветрозащитное сооружение из стеклопластика, расположенное выше привального бруса, что делает поездку более приятной и безопасной даже при сильном ветре.

© t.me

Судно рассчитано на перевозку до 18 пассажиров и двух членов экипажа. Оно создается для регулярных скоростных рейсов — будь то пригородные маршруты, туристические поездки или специальные трансферы.

Благодаря малой осадке (всего 0,56 м) L390 сможет уверенно работать на мелководных участках, где крупные суда просто не пройдут.

Проект выполняется по всем требованиям Российского регистра судоходства, что гарантирует высокий уровень безопасности. Символ класса: КМ⍟ HSC Passenger-A.

Технические характеристики

— Длина наибольшая — 11,95 м

— Длина по ЛГВЛ — 10,2 м

— Ширина габаритная — 4,1 м

— Осадка по ЛГВЛ — 0,56 м

— Осадка с выступающими частями — 1,5 м

— Водоизмещение по ЛГВЛ — 7,3 т

— Валовая вместимость — 12 ед.

— Экипаж — 2 человека