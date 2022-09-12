Воронежский Ангстрем в 3 раза увеличил выпуск мебели по индивидуальным заказам
Компания «Ангстрем» из Воронежа закупила современное оборудование и увеличила в 2,8 раза объем производства мебели по индивидуальным заказам. Ранее для этой цели Фонд развития промышленности предоставил предприятию группы льготный заем в размере 320 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». Общие инвестиции в проект превысили 400 млн рублей.
Средства ФРП позволили компании закупить современное высокотехнологичное оборудование. Благодаря модернизации производства «Ангстрем» нарастил количество индивидуальных заказов с 8,7 тысячи до 24 тысяч штук в год.
Компания «Ангстрем» производит корпусную мебель с декоративными элементами из натурального массива дерева для гостиных, спален, детских, прихожих, а также мебель для кухонь и по индивидуальным проектам.
«Сотрудничество с Фондом позволило модернизировать процессы производства отдельных комплектующих изделий, существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и скорость исполнения заказов. Так, на 30-35% увеличилась производительность труда, на 20-25% снизилась трудоемкость изготовления деталей, внедрены принципы бережливого производства, снизилось неблагоприятное воздействие на окружающую среду, при этом повысилось качество производимой продукции», — рассказал директор ООО ПК «Ангстрем» Олег Батурин.
Компания «Ангстрем» — крупное российское предприятие по производству корпусной мебели для дома, основанное в Воронеже в 1991 году. В 2020 году с привлечением другого займа ФРП на 500 млн рублей «Ангстрем» открыл в индустриальном парке «Масловский» автоматизированную фабрику мебельных фасадов. Сейчас с помощью займа на 300 млн рублей компания реализует проект по повышению производительности фабрики, внедряя дополнительное высокотехнологичное оборудование на наиболее загруженные участки.
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