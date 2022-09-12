Иркутская таксистка, задержавшая преступника, стала героиней подкаста о современных героях страны

Алёна Мутьёва покоряла шанхайские подиумы, в родном Иркутске основала компанию по проведению праздников, но в 2021 году из-за пандемии эта привлекательная девушка начала работать в такси. И уже через месяц после начала работы совершила настоящий подвиг — задержала водителя, который сбил человека и пытался уехать с места ДТП.

© Фото из открытых источников

Всё произошло у Алёны на глазах — она в тот момент находилась на вызове, ехала с двумя пассажирами. Перед машиной Алёны водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Сразу было понятно — сбил очень тяжело, с серьёзными травмами. Но водитель не стал останавливаться, он уехал с места аварии.

И Алёна решила его догнать.

«Я увидела, что к пострадавшему уже подбежали люди, поворачиваюсь к своим пассажирам, спрашиваю: „Едем?“ Отвечают: „Да, догоняем!“ И мы аккуратно поехали следом».

Водитель, совершивший наезд, не стал устраивать гонки. Его некоторое время преследовали, он попытался скрыться во дворах, и один из них оказался тупиковым.

«Мои пассажиры были супружеской парой. Муж оказался юристом. Он как раз и вызвал полицию, а когда мы его догнали, вышел из салона и стал снимать автомобиль нарушителя на видео. Водитель больше не пытался уехать, он оказался пьяным. Юрист остался во этом дворе дожидаться полицию, а мы с его женой вернулись на место аварии. Там уже подъехали скорая и инспекторы ГИБДД»

Пострадавшего госпитализировали. У него оказался сложный перелом ноги, ногу поместили в аппарат Илизарова. Оказалось, всего за несколько дней до аварии он приехал в Иркутск на заработки, а за несколько часов до аварии у него украли документы и телефон.

И в тот момент, когда его положили в больницу, его родственники уже забили тревогу, искали его — и нашли благодаря резонансной новости о том, что Алёна задержала преступника и благодаря 6-секундному видео, которое было снято на месте аварии и разлетелось по сети.

Алёна — довольно предсказуемо для настоящих героев — не считает, что совершила какой-то особенный поступок. Девушка говорит, что каждый раз, когда кто-то упоминает о том эпизоде, она чувствует неловкость. А вообще, конечно, она уверена, что настоящие герои живут среди нас — например, считает таковыми своих родителей. Себя Алёна ассоциирует с Мулан — китайской героиней, воспетой в древних легендах и современном кинематографе. «Моя Мулан нет-нет да и прорывается наружу: я, как и она, всегда за справедливость», — говорит Алёна.

Проект «Подвиги» 9 лет рассказывает истории героев, которые прямо сейчас живут среди нас. История Алёны включена в подкаст проекта, реализуемого с помощью Фонда президентских грантов на студии «Сделай громче». Она войдет и в очередную книгу проекта «100 подвигов обычных людей».