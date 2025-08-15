Подпишись
сегодня 82
Транспорт, спецтехника и логистика

500 км без подзарядки: «Атом» представил электромобиль для таксистов⁠⁠

 © t.me

На Международном евразийском форуме «Такси» в Москве компания «Атом» представила новую версию отечественного электромобиля, адаптированную для работы в таксопарках. Машина доступна в четырёхместном варианте, а в будущем появится и трёхместная модификация. Обе версии могут войти в корпоративные автопарки.

Электрокар способен проезжать до 500 км на одном заряде, разгоняться до 170 км/ч и набирать 100 км/ч за 8 секунд. Батарея ёмкостью 77 кВт·ч заряжается на 100 км за 8 минут.

Сейчас прорабатывается концепция зарядных хабов на базе таксопарков, где можно будет не только зарядить машину по льготному тарифу, но и пройти техобслуживание или медосмотр. Для частных владельцев предусмотрен консьерж-сервис: автомобиль будут забирать на обслуживание без участия хозяина, рассказали в ТАСС и телеграмм канале Атом.

Серийное производство «Атома» должно начаться в 2025 году. Разработка электромобиля ведётся с 2021-го, а первый прототип был показан в мае 2023 года.
Источник: t.me

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара Алексей Растригин
    15.08.2509:46:25

    77 кВт*ч и 500 км пробега…

    Ну ладно, такси полной массой (т.е. с водителем, пассажиром и багажом) вряд ли больше 1,5 т и летом — наверное да, получится 500 км по шоссе «аэропорт-город"

    Но вот примерно представляя габариты ТАБ на 77 кВт*ч… куда они ее там втиснули то?    

    #1304685
    • Нет аватара post0
      15.08.2511:47:00

      Алексей, у электромобилей все наоборот, лучшие результаты по пробегу как раз в городе (много циклов разгона и торможения — читай рекуперации. И да, все производители мира указывают максимальный пробег в идеальном городском цикле с отключенным кондиционером, реальный пробег конечно меньше.

      #1304697