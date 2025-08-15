500 км без подзарядки: «Атом» представил электромобиль для таксистов⁠⁠

© t.me

На Международном евразийском форуме «Такси» в Москве компания «Атом» представила новую версию отечественного электромобиля, адаптированную для работы в таксопарках. Машина доступна в четырёхместном варианте, а в будущем появится и трёхместная модификация. Обе версии могут войти в корпоративные автопарки.

Электрокар способен проезжать до 500 км на одном заряде, разгоняться до 170 км/ч и набирать 100 км/ч за 8 секунд. Батарея ёмкостью 77 кВт·ч заряжается на 100 км за 8 минут.

Сейчас прорабатывается концепция зарядных хабов на базе таксопарков, где можно будет не только зарядить машину по льготному тарифу, но и пройти техобслуживание или медосмотр. Для частных владельцев предусмотрен консьерж-сервис: автомобиль будут забирать на обслуживание без участия хозяина, рассказали в ТАСС и телеграмм канале Атом.

Серийное производство «Атома» должно начаться в 2025 году. Разработка электромобиля ведётся с 2021-го, а первый прототип был показан в мае 2023 года.