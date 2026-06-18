На заводе холдинга «АГР» в Калуге началось серийное производство пятиместной версии кроссовера TENET T8. Расширение линейки основано на обратной связи от владельцев и потенциальных клиентов.

Предприятие работает по полному циклу — сварка, окраска и сборка проходят на одной площадке. Производство автоматизировано, ключевые участки интегрированы в единую систему контроля качества.

Пятиместный TENET T8 адаптирован к российским дорогам и климату. Кузов и скрытые полости обрабатывают воском, днище покрывают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами. Это повышает устойчивость к влаге, реагентам и перепадам температур.

Новая версия — переднеприводная, с турбированным двигателем 1,6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Объём багажника — от 889 до 1930 литров.

Как и другие модели бренда, пятиместный TENET T8 оснащён полным зимним пакетом: подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Запуск новой версии расширяет предложение бренда в сегменте семейных кроссоверов для эксплуатации в России, отмечают на предприятии.