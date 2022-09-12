Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 8 (2022г.)

© stroi.mos.ru

г.Москва

10 сентября 2022 г. открыли Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках. Работы начались в июле 2020 года и завершились в июне 2022 года. Концепцию Центра разработали совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса Москвы. Его проектированию предшествовал анализ крупнейших зарубежных борцовских арен.

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Симметричные спортивные сооружения разместились под одной крышей. При этом они функционируют независимо друг от друга: для каждого предусмотрены отдельный вход и парковка. Потоки посетителей не пересекаются.

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Особенностью здания стал наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволяет наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые.

© stroi.mos.ru

Комплекс соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а по своему наполнению не имеет аналогов в мире. Здание оснастили оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

© stroi.mos.ru

На базе центров планируется проводить не только тренировки и соревнования, но и теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.

© stroi.mos.ru

В Международном центре самбо оборудовали:

зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей;

тренировочный зал на три борцовских ковра

В Центре бокса появились:

зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2000 зрителей;

тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму.

© stroi.mos.ru

В блоках самбо и бокса расположены спортивно-оздоровительные бассейны на шесть дорожек, сауны и хаммам, медико-восстановительные центры, универсальные залы на 60 тренажеров, универсальные спортзалы по игровым видам спорта и конференц-залы на 200 человек.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

https://stroi.m...ets-edinoborstv (фото)

https://www.m24...10092022/499800 (открытие)

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Кабардино-Балкарская республика

г.Нальчик

В Нальчике состоялось официальное открытие Центра уличного баскетбола. Новый спортивный объект международного класса построен по инициативе Промсвязьбанка (ПСБ) и Российской федерации баскетбола (РФБ) Спортивная локация стала продолжением «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям» и стала одиннадцатой по счету в стране.

© im.kommersant.ru

Республика Удмуртия

г.Ижевск

Центр уличного баскетбола в Ижевске. Это десятый по счету спортивный объект международного класса. В новом центре смогут заниматься до 250 тыс. человек в год — на площади 2 тыс. кв. м со всепогодным покрытием игрокам доступны пять площадок для баскетбола 3×3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования.

https://www.kom...49191#id2266173

К концу года власти и ПСБ планируют открыть 12 Центров уличного баскетбола © static.ngs.ru

Кемеровская область

г.Новокузнецк

Центр уличного баскетбола расположен на площади Общественных Мероприятий Центрального района города. Он соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) и позволяет проводить как региональные, так и всероссийские и международные соревнования. На площадке размером 62,82×32,26 м оборудовано пять игровых баскетбольных зон с современным искусственным покрытием, которое обеспечивает хороший отскок мяча и снижает нагрузку на суставы игроков, что очень важно в баскетболе. Здесь также располагаются площадка для воркаута, трибуны и раздевалки. Данная площадка будет доступна для всех жителей города с 08:00 до 22:00. На базе Центра будут проходить тренировки для детей и подростков, занимающихся в спортивной школе № 3.

Спортивный комплекс будет работать ежедневно с утра до позднего вечера © static.ngs.ru

https://ako.ru/...nogo-basketbola

https://ngs42.r...08/25/71600333/

© cdn.dvinanews.ru

Архангельская область

г.Архангельск

Центр уличного баскетбола в столице Поморья создан на территории Дворца детского и юношеского творчества в рамках государственно-частного партнерства. Здесь уже состоялся первый турнир.

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Псковская область

с.Ляды

10 сентября в селе Ляды Плюсского района Псковской области состоялось открытие пришкольного стадиона, построенного по программе «Газпром — детям». На стадионе общей площадью 2 822 кв. м размещены поля для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также легкоатлетическая зона, которая включает в себя 3 беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Здесь же создана площадка воркаута (уличной гимнастики), в периметре которой расположены тренажеры. На спортивном объекте установлены мачтовые прожекторы, которые позволят заниматься спортом в темное время суток. Пропускная способность нового спортивного объекта — до 240 человек в день.

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https://pskov.r...10.09.22/142293

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