Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 8 (2022г.)
г.Москва
10 сентября 2022 г. открыли Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках. Работы начались в июле 2020 года и завершились в июне 2022 года. Концепцию Центра разработали совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса Москвы. Его проектированию предшествовал анализ крупнейших зарубежных борцовских арен.
Симметричные спортивные сооружения разместились под одной крышей. При этом они функционируют независимо друг от друга: для каждого предусмотрены отдельный вход и парковка. Потоки посетителей не пересекаются.
Особенностью здания стал наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволяет наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые.
Комплекс соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а по своему наполнению не имеет аналогов в мире. Здание оснастили оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.
На базе центров планируется проводить не только тренировки и соревнования, но и теоретические учебные занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.
В Международном центре самбо оборудовали:
- зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей;
- тренировочный зал на три борцовских ковра
В Центре бокса появились:
- зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2000 зрителей;
- тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму.
В блоках самбо и бокса расположены спортивно-оздоровительные бассейны на шесть дорожек, сауны и хаммам, медико-восстановительные центры, универсальные залы на 60 тренажеров, универсальные спортзалы по игровым видам спорта и конференц-залы на 200 человек.
https://stroi.m...ets-edinoborstv (фото)
https://www.m24...10092022/499800 (открытие)
4L2A0705.JPG © pravitelstvo.kbr.ru
Кабардино-Балкарская республика
г.Нальчик
В Нальчике состоялось официальное открытие Центра уличного баскетбола. Новый спортивный объект международного класса построен по инициативе Промсвязьбанка (ПСБ) и Российской федерации баскетбола (РФБ) Спортивная локация стала продолжением «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям» и стала одиннадцатой по счету в стране.
Республика Удмуртия
г.Ижевск
Центр уличного баскетбола в Ижевске. Это десятый по счету спортивный объект международного класса. В новом центре смогут заниматься до 250 тыс. человек в год — на площади 2 тыс. кв. м со всепогодным покрытием игрокам доступны пять площадок для баскетбола 3×3, оснащенные мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Спортивный объект построен в соответствии с регламентом Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволяет проводить здесь международные соревнования.
https://www.kom...49191#id2266173
К концу года власти и ПСБ планируют открыть 12 Центров уличного баскетбола © static.ngs.ru
Кемеровская область
г.Новокузнецк
Центр уличного баскетбола расположен на площади Общественных Мероприятий Центрального района города. Он соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) и позволяет проводить как региональные, так и всероссийские и международные соревнования. На площадке размером 62,82×32,26 м оборудовано пять игровых баскетбольных зон с современным искусственным покрытием, которое обеспечивает хороший отскок мяча и снижает нагрузку на суставы игроков, что очень важно в баскетболе. Здесь также располагаются площадка для воркаута, трибуны и раздевалки. Данная площадка будет доступна для всех жителей города с 08:00 до 22:00. На базе Центра будут проходить тренировки для детей и подростков, занимающихся в спортивной школе № 3.
Спортивный комплекс будет работать ежедневно с утра до позднего вечера © static.ngs.ru
https://ako.ru/...nogo-basketbola
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Архангельская область
г.Архангельск
Центр уличного баскетбола в столице Поморья создан на территории Дворца детского и юношеского творчества в рамках государственно-частного партнерства. Здесь уже состоялся первый турнир.
Псковская область
с.Ляды
10 сентября в селе Ляды Плюсского района Псковской области состоялось открытие пришкольного стадиона, построенного по программе «Газпром — детям». На стадионе общей площадью 2 822 кв. м размещены поля для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, а также легкоатлетическая зона, которая включает в себя 3 беговые дорожки и яму для прыжков в длину. Здесь же создана площадка воркаута (уличной гимнастики), в периметре которой расположены тренажеры. На спортивном объекте установлены мачтовые прожекторы, которые позволят заниматься спортом в темное время суток. Пропускная способность нового спортивного объекта — до 240 человек в день.
https://pskov.r...10.09.22/142293
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