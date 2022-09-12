Специалисты СибНИА провели частотные испытания самолёта МС-21 с крылом из российских композитов

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Сотрудники научно-исследовательского отделения динамической прочности летательных аппаратов ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») провели сертификационные наземные частотные испытания первого экземпляра самолёта МС-21 с крылом из отечественных композиционных материалов.

Работа выполнена на территории Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В ходе испытаний определены собственные частоты, формы и декременты колебаний агрегатов планера самолёта. Полученные результаты необходимы для коррекции математических моделей, используемых в расчетах для подтверждения безопасности самолёта МС-21 от явлений аэроупругой неустойчивости.

«Программа испытаний выполнена в полном объёме в предельно сжатые сроки. Полученные материалы необходимы для формирования комплекта доказательной документации по одобрению Главного изменения к сертификату типа самолёта МС-21 с крылом из отечественных композиционных материалов», — ведущий инженер СибНИА, кандидат технических наук Е. П. Жуков.