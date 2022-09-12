Специалисты СибНИА провели частотные испытания самолёта МС-21 с крылом из российских композитов
Сотрудники научно-исследовательского отделения динамической прочности летательных аппаратов ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» (входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») провели сертификационные наземные частотные испытания первого экземпляра самолёта МС-21 с крылом из отечественных композиционных материалов.
Работа выполнена на территории Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В ходе испытаний определены собственные частоты, формы и декременты колебаний агрегатов планера самолёта. Полученные результаты необходимы для коррекции математических моделей, используемых в расчетах для подтверждения безопасности самолёта МС-21 от явлений аэроупругой неустойчивости.
«Программа испытаний выполнена в полном объёме в предельно сжатые сроки. Полученные материалы необходимы для формирования комплекта доказательной документации по одобрению Главного изменения к сертификату типа самолёта МС-21 с крылом из отечественных композиционных материалов», — ведущий инженер СибНИА, кандидат технических наук Е. П. Жуков.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.