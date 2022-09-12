На Камчатке открылся рыбоперерабатывающий завод «Командор»

© kamgov.ru

В рамках Восточного Экономического форума состоялось торжественное открытие рыбоперерабатывающего завода «Командор» на Камчатке. Заказчик завода — рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина — один из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края и пионер программы инвестквот.

Новый рыбоперерабатывающий завод «Командор» — дочернее предприятие рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина — построен в поселке Октябрьский на западном побережье Камчатки, в рамках программы закрепления и предоставления инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов («Квоты в обмен на инвестиции». По словам председателя рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергея Тарусова, инвестиции в проект составили 1,9 миллиарда рублей, создано 220 новых рабочих мест.

Этим событием завершен первый этап реализации программы инвестиционных квот по строительству фабрик в Камчатном крае: теперь на полуострове работают 8 новых рыбоперерабатывающих фабрик, то есть реализованы все запланированные инвестиционные проекты береговой переработки.

По оценке специалистов, новый завод — стратегический объект, который позволит региону значительную часть в году осуществлять переработку больших объёмов белой рыбы, чего раньше на Камчатке не было, и, как следствие, обеспечивать рыбой и продукцией из неё население Российской Федерации.

Мощность нового рыбоконсервного завода составляет 223 тонны мороженой рыбопродукции в сутки. В состав рыбоперерабатывающего комплекса входят три производственных корпуса по переработке минтая, сельди, трески, лососевых пород рыб. Установлено современное высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее глубокую и качественную переработку, а также хранение как продукции, так и сырца. Завод будет производить филе и фарша из минтая, филе сельди, продукцию из лососевых пород.

Новое предприятие является экологически безопасным и безотходным производством благодаря установленной современной рыбомучной установке производительностью до 200 тонн в сутки. Все отходы от разделки рыбы перерабатываются в рыбную муку и рыбий жир.

Это действительно уникальный завод, не только для Дальнего Востока и России, но и по мировым масштабам длительной и глубокой переработки этот завод считается уникальным. Он предназначен для переработки рыбы всех сортов, но прежде всего он интересен тем, что он сможет осуществлять глубокую переработку белой рыбы — минтай, треска — на протяжении семи месяцев в году. Это рекордные сроки для глубокой переработки рыбы. Мощности завода таковы, что он сможет работать не только на сырце, который добывает камчатский флот, но и дальневосточный — рыбодобывающие компании уже сейчас проявляют заинтересованность в работе с РКЗ «Командор». Отмечено, что завод станем центром аккумулирования белорыбицы со значительной части Дальнего Востока.

Отметим, начало строительства нового завода стало возможным, в том числе благодаря программе «инвестиционных квот». Ранее по ней колхоз им. Ленина построил на Калининградской верфи три судна, которые уже работают на промысле.

Напомним, в первом этапе программы инвестквот за 14 предприятиями края закреплены доли квот на добычу водных биологических ресурсов под инвестиционные обязательства по строительству восьми рыбоперерабатывающих заводов и 20 рыбопромысловых судов.

https://paluba.media/news/34691