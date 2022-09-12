На новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» поднят флаг России

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На новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» постройки Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в ОСК) состоялась церемония поднятия Государственного флага.

Мероприятие прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Паром «Александр Деев» будет работать на линии «Ванино-Холмск», соединяющей остров Сахалин с континентом. Судно сможет перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей, а также до 200 пассажиров. Высокий ледовый класс Arc5 позволит «Александру Дееву» работать на линии круглый год.

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По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, «новый паром сделает Сахалин доступнее для граждан. По сравнению с предшественниками советской постройки он может перевозить в два раза больше грузов и почти в три раза больше пассажиров. Это уже третье судно, которое ОСК передает для региона. С прошлого года Сахалин и Курильские острова связали два новых грузопассажирских парома «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов».

Генеральный директор АСЗ Владимир Кулаков подчеркнул, что это головное судно из двух грузопассажирских паромов, строящихся по «сахалинскому заказу» на предприятии. «Для удобства пассажиров на нем предусмотрены интернет-кафе, просторная столовая, оборудован медицинский корпус», — отметил он.

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Паром построен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре по проекту CNF11CPD. Проектантом судна является Морское Инженерное Бюро СПб, рабоче-конструкторская и технологическая документация была выполнена КБ «Вымпел» (входит в ОСК). Заказчиком парома выступает ГТЛК, закладка судна состоялась в июне 2017 года, спуск на воду — в августе 2019. В период с июня по август 2022 г. успешно завершены заводские ходовые испытания, на которых паром развил скорость 18,2 узла.

Повышенная ледопроходимость обеспечивает способность парома сохранять скорость не менее 3 узлов в ровном сплошном льду толщиной 1 м и 6-8 узлов во льду толщиной до 0,8 м.

© www.korabel.ru Технические характеристики парома проекта CNF11CPD:

Длина максимальная, м 131.00

Ширина, м 19.92

Осадка по КВЛ (проектная), м 6.60

Дедвейт (около), т 4829

Автономность по запасам топлива и масла, сут. 5.2

Автономность по запасам пресной воды и провизии, сут. 10

Дальность плавания в режиме эконом-хода, миль 1500

Количество грузовых палуб 2

Протяженность рельсовых путей

(главная палуба), м 440

Грузовместимость судна по железнодорожным составам:

Цистерны габарита Т-1, шт. 32

Грузовые вагоны габарита Т-1, шт. 26

Полувагоны габарита Т-1, шт. 26

Грузовместимость судна по автомобильной технике:

Грузовые автомобили с полуприцепами длиной 12-13.5 м, шт. 39

Грузовые автомобили с полуприцепами длиной 12-13.5 м, (с вагонами), шт. 12

Легковые автомобили (дополнительно), шт. 28

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Паром носит имя легендарного директора Амурского судостроительного завода Александра Тимофеевича Деева, при котором предприятие освоило выпуск атомных подводных лодок для Тихоокеанского флота. АСЗ завершает работу над вторым паромом проекта CNF11CPD «Василий Ощепков».

https://pikabu.ru/story/sdelali_novyiy_parom_aleksandr_deev_proekta_cnf11cpd_kontrakt_na_2_sht_za55_mlrd_rubley_foto_stroyki_sudna_9434539?ysclid=l7z684nxnz748757934