Новые водовозные и ассенизационные машины поступили в Забайкалье
Машины приобретены министерством ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.В этом году в регион поступило 33 единицы коммунальной техники для нужд 24 муниципалитетов. Так, большие водовозные автоцистерны на базе КАМАЗ вместимостью 10 кубических метров переданы в Агинский, Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Улётовский, Шелопугинский районы, Приаргунский округ и в город Петровск-Забайкальский.Также представителям муниципальных образований передали ключи от 15 вакуумных машин по 10 кубометров и восьми пятикубовых ассенизаторских машин на базе ГАЗ.Напомним, в 2020 году МинЖКХ региона была приобретена 51 единица спецтехники.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_187131
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