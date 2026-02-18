Российский завод показал свой новый топливозаправщик
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, российский производитель прицепной техники «КАПРИ» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новый авиационный топливозаправщик, выпущенный на мощностях завода.
Вместимость модели составляет 29 000 литров. Техника изготовлена из алюминиевого сплава.
Проект реализован совместно с ООО «Туполев-Сервис». Другие детали производитель пока не раскрывает.
Фото: КАПРИ
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0