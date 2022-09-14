Пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции
После комплексной реконструкции в столице открыты 4 взрослые и 1 детская поликлиники, сообщает пресс-служба московской мэрии.
«Правительство Москвы продолжает реализацию программы модернизации первичного звена медицинской помощи. В Москве после комплексной реконструкции были открыты 5 зданий городских поликлиник — 4 детских и 1 взрослой», — говорится в сообщении.
Уточняется, что открылись городская поликлиника № 219, филиал № 3, детская городская поликлиника № 58, филиал № 1, детская городская поликлиника № 98, головное здание, детская городская поликлиника № 69, филиал № 1, детская городская поликлиника № 143, филиал № 3.
В этих медучреждениях получают помощь около 45 000 взрослых пациентов из района Северное Тушино и 44 тыс. детей — районов Строгино, Чертаново Южное, Черемушки, Зюзино и Выхино-Жулебино. Поликлиники оснащены новым оборудованием и отремонтированы в соответствии с новым московским стандартом.
В городскую программу реконструкции поликлиник вошло 201 здание — практически половина амбулаторного фонда Москвы. В 2020-2022 годах правительство Москвы завершило реконструкцию 60 зданий.
Работы ведутся в 141 здании. Завершить программу планируется в 2023 году.
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