Универсальный полуприцеп-контейнеровоз «Политранс» для всех типов контейнеров

Универсальный полуприцеп-контейнеровоз Политранс © www.politrans.ru

Полуприцеп-контейнеровоз «Политранс»

Конструкторы компании «Политранс» продолжают развивать и совершенствовать линейку контейнеровозов. Так к базовой модели 3-х осного контейнеровоза в 2022 году добавилась модель 4-х осного универсального полуприцепа-контейнеровоза с подъемной осью и грузоподъемностью 40 тонн.

При разработке главной задачей было создать модель, позволяющую перевозить все виды контейнеров. Новый полуприцеп «Политранс 94164-060» выполнен с применением стали 10ХСНД, которая имеет больший предел текучести, чем обычная конструкционная, что позволило снизить его собственную массу. Длина погрузочного пространства составляет 12204 мм.

Особенности конструкции полуприцепа-контейнеровоза

Подвеска полуприцепа пневматическая с первой подъемной осью. Для контроля осевых нагрузок установлены манометры, кран уровня пола позволяет регулировать погрузочную высоту полуприцепа.

4-х осный полуприцеп контейнеровоз Политранс © www.politrans.ru

Ошиновка односкатная 385/55 R 22,5 8+1. В конструкции полуприцепа предусмотрена возможность крепления запасного колеса в корзине. Корзина к раме крепится болтами, ее можно легко снять. Крылья пластиковые.

Погрузочная высота полуприцепа 1100 мм, высота ССУ 1080 мм.

Настил платформы в задней части рамы из алюминия с рисунком «квинтет». При необходимости его можно демонтировать. Также на задней части рамы установлены резиновые демпферы. При движении задним ходом в темное время суток на заднем буфере установлены диодные фонари.

Все типы контейнеров — на одном полуприцепе!

Компоновочная схема размещения контейнеров позволяет перевозить на полуприцепе 1 или 2 20-ти футовых контейнера, 1-30 футовый, 1-40 футовый и 1- 45 футовый, имеющий 4 пары фитингов с фиксацией на размер 40 футов.

Полупрциеп-контейнеровоз Политранс для 20,30, 40 и 45 футовых контейнеров © www.politrans.ru

Добиться такой универсальности удалось с помощью особой конструкции фитинговых замков. Они рассчитаны как под стандартное крепление 40 футовых контейнеров в пазы, так и под крепление на передний замок в верхнем положении 45-футовых контейнеров.

Полуприцеп контейнеровоз Политранс 40 тонн © www.politrans.ru

Выгоды от эксплуатации такого полуприцепа очевидны. Во-первых, это возможность перевозить все типы контейнеров одним полуприцепом. В таком случае планирование перевозок упрощается, снижается количество «пустых» пробегов и сроки доставки грузов. Во-вторых, стандартизируется текущее техническое обслуживание и ремонт полуприцепов (если в парке несколько единиц однотипной техники). В итоге все это в комплексе снижает себестоимость перевозок, и, соответственно, повышает эффективность и прибыльность бизнеса.