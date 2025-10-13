Состоялась презентация российского оцинкованного автовоза ULTRAILER
Компания «УЛЬТРА ГРУПП» (г. Дзержинск, Нижегородская область) провела презентацию собственного оцинкованного полуприцепа-автовоза ULTRAILER. Это ответ на растущую потребность российского автопрома и транспортных компаний в современном и надежном отечественном автовозе. Десятилетия отрасль обслуживали автовозы импортного производства. Сейчас поставки новой техники прекращены, а парк компаний неизбежно стареет. Выход из этой ситуации — производство собственного полуприцепа-автовоза с высоким процентом локализации.
Ключевые особенности и технические решения ULTRAILER
Автовоз ULTRAILER выполнен по классической двухъярусной схеме. Подъем верхней рампы осуществляется через двухвальный гидромотор, который синхронно приводит в движение винтовые механизмы. Это исключает перекосы и обеспечивает плавность хода. Трансформация нижнего яруса осуществляется гидроцилиндрами, что позволяет легко менять конфигурацию платформы и обеспечивает вариативность размещения современных автомобилей разных габаритов и с разной колесной базой.
Сварная рама выполнена из высокопрочных сталей марок S460, S500, S700, что позволило снизить вес при сохранении прочности и долговечности. А для максимальной защиты от коррозии все элементы рамы прошли горячее цинкование. Для сохранения геометрии и равномерного нанесения слоя цинка рама и другие элементы были особым образом подготовлены.
Главным событием презентации стала тестовая загрузка автовоза. Была продемонстрирована загрузка легковыми автомобилями по схеме 4+3 (4 Haval Jolion + 3 Haval F7), а также легкими коммерческими автомобилями. Участники мероприятия — представители крупных российских транспортных компаний — высоко оценили технические решения, примененные в ULTRAILER, и отметили высокий потенциал современного российского автовоза, способного на равных конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.
