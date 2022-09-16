Группа «Черкизово» построила шесть птичников на «Алтайском бройлере»

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Группа «Черкизово» вложила почти 1,8 млрд руб. в строительство шести птичников на предприятии «Алтайский бройлер», сообщила пресс-служба компании. Они расположены в Зональном районе Алтайского края. Это решение позволит компании увеличить производство куриного мяса в регионе почти на 20%, отмечается в сообщении.

Как рассказали в компании, строительство птичников заняло 10 месяцев. Сейчас мощности «Алтайского бройлера» позволяют выпускать 73 тыс. т продукции в живом весе в год. Ввод новых птичников увеличит объемы производства почти на 20%. Также в планах компании расширение ассортимента выпускаемой продукции. В октябре на предприятии будет запущен цех глубокой переработки, в котором начнется производство мясных полуфабрикатов — фаршей, котлет, колбасок, мяса в маринаде.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что строительство птичников идет в рамках операционной деятельности «Черкизово». Эксперт считает, что ожидать появления новых проектов в ближайшие один-два года в секторе птицеводства не стоит, потому что ситуация с окупаемостью сейчас крайне непредсказуемая, к тому же внутренний рынок полностью обеспечен.

«Дальнейшее масштабирование возможно только в рамках развития поставок на внешние рынки. При текущей валютной составляющей это невыгодно. Сейчас курс рубля не делает российскую продукцию конкурентоспособной по цене на зарубежных рынках», — объяснил эксперт. При этом, продолжает Корнеев, если рубль упадет, то российская продукция будет привлекательна на зарубежных рынках, однако это повлечет за собой «инфляционный разгон внутри страны».

«Алтайский бройлер» — крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае и один из крупнейших — в Сибирском федеральном округе. В декабре 2018 года «Черкизово» выкупило «Алтайский бройлер» у белгородской группы компаний «Приосколье» за 4,6 млрд руб. На тот момент птицефабрика ежегодно производила около 67 тыс. т продукции в живом весе.