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2 дня назад 2578
slav262 Агропром и пищевая промышленность

ГК «Черкизово» построила откормочную площадку в Алтайском крае за 5 млрд рублей

Группа «Черкизово» завершила строительство одной из откормочных площадок птицеводческого кластера «Куриное царство» — «Соколово-1». Комплекс расположен в Зональном районе Алтайского края и включает 12 птичников, производственная мощность которых составляет 25 тыс. т мяса птицы в год. В проект инвестировано около 5 млрд руб.

В развитие кластера только за последние пять лет было инвестировано 15,4 млрд. С 2027 года здесь планируют производить более 111 тыс. т мяса птицы, а также создать 500 новых рабочих мест.

В планах компании строительство еще одной откормочной площадки — «Соколово-2».

«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Среди брендов компании — «Петелинка», «Алтайский бройлер», «Куриное царство», «Черкизово» и «Пава-Пава». Группа в 2018 году приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер». В настоящее время данное предприятие является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае и одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.

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Источник: www.kommersant.ru

Комментарии 2

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  • Нет аватара vajo03.07.26 11:09:41

    Судя по упаковке — Куриный Ад.    

    #1318761
    • Нет аватара oaroma03.07.26 13:04:22

      Это же картина маслом. А картина не обязана быть идеальной фотографией идеальной реальности. Я художник, я так вижу    

      #1318770