ГК «Черкизово» построила откормочную площадку в Алтайском крае за 5 млрд рублей
Группа «Черкизово» завершила строительство одной из откормочных площадок птицеводческого кластера «Куриное царство» — «Соколово-1». Комплекс расположен в Зональном районе Алтайского края и включает 12 птичников, производственная мощность которых составляет 25 тыс. т мяса птицы в год. В проект инвестировано около 5 млрд руб.
В развитие кластера только за последние пять лет было инвестировано 15,4 млрд. С 2027 года здесь планируют производить более 111 тыс. т мяса птицы, а также создать 500 новых рабочих мест.
В планах компании строительство еще одной откормочной площадки — «Соколово-2».
«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Среди брендов компании — «Петелинка», «Алтайский бройлер», «Куриное царство», «Черкизово» и «Пава-Пава». Группа в 2018 году приобрела птицефабрику «Алтайский бройлер». В настоящее время данное предприятие является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае и одним из лидеров в Сибирском федеральном округе.
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