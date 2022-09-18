Молочная ферма на 600 голов открыта в Шарканском районе Удмуртии
Ферму на 600 голов КРС открыли 7 сентября в с. Сосновка Шарканского района Удмуртии.
В коровнике обустроили доильно-молочный блок «Параллель» на 2×25 голов. Здание предназначено для беспривязного содержания животных.
Стоимость строительства на стадии проектирования оценивалась в 300 млн рублей. Здесь дополнительно появится 14 рабочих мест.
В первую очередь в новое здание поселят 200 коров из Кировской области. Еще 400 нетелей готовятся к переезду из других ферм хозяйства.
В планах — строительство еще одного коровника на 600 мест и помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота. В хозяйстве «Ошмес» поголовье крупного рогатого скота составляет свыше 4,6 тыс., а коров — более 2 тыс. голов.
Всего в 2022 году в 17 районах Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 42 животноводческих объекта более чем на 10 тыс. скотомест.
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