Молочная ферма на 600 голов открыта в Шарканском районе Удмуртии

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Ферму на 600 голов КРС открыли 7 сентября в с. Сосновка Шарканского района Удмуртии.

В коровнике обустроили доильно-молочный блок «Параллель» на 2×25 голов. Здание предназначено для беспривязного содержания животных.

Стоимость строительства на стадии проектирования оценивалась в 300 млн рублей. Здесь дополнительно появится 14 рабочих мест.

В первую очередь в новое здание поселят 200 коров из Кировской области. Еще 400 нетелей готовятся к переезду из других ферм хозяйства.

В планах — строительство еще одного коровника на 600 мест и помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота. В хозяйстве «Ошмес» поголовье крупного рогатого скота составляет свыше 4,6 тыс., а коров — более 2 тыс. голов.

Всего в 2022 году в 17 районах Удмуртии планируется ввести в эксплуатацию 42 животноводческих объекта более чем на 10 тыс. скотомест.