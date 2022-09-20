Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Темп развития аграрной промышленности нашей страны поражает воображения, за несколько лет активного финансирования и множество предприятий нашей страны полностью модернизировались, и вышли на приемлемый уровень сбора урожая. Так же претерпела изменение и система учета продукции, если раньше общая масса взвешивания была до 40 тонн за один заезд, то современный грузовой транспорт поднял эту планку в среднем до 80 тонн. Чтобы комфортно взвешивать транспорт современный грузовой транспорт, предпочитают использовать платформу не менее 18 метров, не исключено и по раздельное взвешивание на 8 — 12 метровых весах.

Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Вот и руководство тульского аграрного предприятия решило произвести модернизацию своей системы учета продукции и сырья. Проведя мониторинг рынка производителей весоизмерительной техники, остановили свой выбор на компании АСП, причиной такого выбора стал, личный опыт соседнего предприятия, уже не первый год использующие оборудования данной компании.

Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Получив запрос на консультацию по выбору оптимальной модели автомобильных весов и места будущей установки, наши специалисты провели телефонную консультацию, в результате которой была предложена модель весов АСП 80-20-4 https://асп.рф/product/vesy/avtomobilnye-vesy-v-priyamok/avtomobilnye-vesy-80-tonn/avtomobilnye-vesy-20-metrov/34. Эта модель автомобильных весов позволяет комфортно проводить взвешивания всего современного грузового транспорта. Также были установлены сроки выполнения проекта по каждому этапу, общее время исполнения проекта составило 21 календарный день.

Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

После подписания необходимых документов и установки даты начала работ, была выделена строительно-монтажная бригада под данный проект, а так же отделом МТО были произведены организованы закупочные процедуры, для обеспечения проекта всеми необходимыми материалами и техникой. Прибыв на объект заказчика, инженер строитель компании АСП наметил несколько подходящих мест под строительство весов. Заказчик выбрал расположение весов рядом со складом и транспортной развязкой на территории предприятия.

Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

В установленные сроки были проведены строительно-монтажные работы по возведению монолитного фундамента под установку весов. По достижению фундаментов необходимой крепости, была произведена установка оборудования и грузоприемной платформы. После чего специалисты компании АСП произвели точную настройку автомобильных весов с помощью эталонного груза. Последним этапом работы стала прохождения первичной государственной поверки Тульским отделением ЦСМ. Автомобильные весы компании АСП полностью соответствовали заявленным метрологическим характеристикам и успешно прошли поверку, соответствующий документ с отметкой о прохождении был передан владельцу весов.

Современные автомобильные весы для Тульского аграрного предприятия © avatars.dzeninfra.ru

Официальный сайт компании АСП https://асп.рф/