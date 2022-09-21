Пожарный поезд нового поколения поступил на СвЖД

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На Свердловскую железную дорогу по программе обновления специализированной техники поступил еще один пожарный поезд новой модификации. Он будет дислоцироваться на станции Ноябрьск-1. Это уже второй в 2022 году модернизированный спецсостав: первый этой весной «получил прописку» на станции Серов-Сортировочный. Всего в границах СвЖД работает уже 14 пожарных поездов нового поколения, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Такие поезда оснащены усовершенствованной насосной установкой, дизель-генератором повышенной мощности, самым современным пожарно-техническим и спасательным оборудованием, средствами связи и «умной» электроникой: радиостанциями, бортовыми системами мониторинга и управления, спутниковой навигацией.

Конструкция модернизированных цистерн-водохранилищ позволяет значительно сократить время заправки, дистанционно контролировать уровень и температуру воды в резервуарах. Также улучшены бытовые условия для работников дежурного караула — предусмотрены удобные зоны для отдыха и приема пищи, улучшенный санитарный модуль, дополнительные помещения для хранения снаряжения и инвентаря.

Пожарный поезд имеет запас воды не менее 122 тонн (две цистерны) и пять тонн пенообразователя. Насосы поезда способны обеспечить подачу воды для тушения пожара из расчета 50 литров в секунду на расстояние до 1 км. А установки типа «Пурга», которыми оснащены пожарные поезда, с помощью воздушно-механической пены могут оперативно ликвидировать различные возгорания на площади до 400 кв.м.

Всего на ключевых станциях Свердловской магистрали дислоцирован 21 пожарный поезд (8 — в Свердловской области, 5 — в Пермском крае, 4 — в Тюменской области, по два — в ХМАО-Югре и ЯНАО). Они привлекаются для проведения неотложных работ на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» и на других объектах по запросу МЧС России, а также оказывают помощь в тушении природных и иных пожаров вблизи железной дороги. Зона обслуживания одного поезда — от 100 до 611 км по железным дорогам общего пользования. Готовность к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет 10 минут после получения приказа.