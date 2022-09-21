В Гусеве завершено благоустройство территории привокзальной площади
В Гусеве Калининградской области завершено благоустройство территории привокзальной площади, прилегающего парка и сквера памяти героев штурма Гумбиннена. Построен новый кассово-диспетчерский пункт. Также выполнен капитальный ремонт улицы Менделеева и улицы Станционной. Кроме того, приведены в порядок объекты культурного наследия местного значения — «Башня водонапорная (восточная)» и «Башня водонапорная (западная)», где будет организовано музейное пространство.
Стоимость проекта — 191,4 млн рублей. Объем федерального гранта — 70 млн рублей. Софинансирование из областного и местного бюджетов составило 94,2 и 27,2 млн рублей соответственно.
Источник: https://gov39.ru/press/319054/
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