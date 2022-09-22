Полсотни кранов для «Газстройпром»
Сентябрь для Галичского автокранового завода выдался «жарким». К отгрузке готовится ответственный заказ — крупная партия кранов для «Газстройпром».
АО «Газстройпром», это ведущая российская строительная компания и генеральный подрядчик по строительству объектов ПАО «Газпром». Производственные компании группы «Газстройпром» работают во всех федеральных округах РФ.
Заказчиком были выбран автокран грузоподъемностью 25 тонн КС-55713-5В-4 с длиной стрелы 31,0м на шасси КАМАЗ-43118 (6×6) в базовой комплектации. Также, согласно гайдлайну компании Газстройпром был разработан индивидуальный стиль окраски и нанесения брендированных наклеек на автокраны.
Комплектация:
• четырехсекционная стрела 31,0 м с профилем «ОВОИД»;
• гидравлический портал для монтажа/демонтажа противовесов;
• опорный контур 5,45×6,1 м;
• возможность работы на сближенном опорном контуре 4,9×2,28 м;
• возможность работать в зоне 360°;
• современный прибор безопасности с 7-дюймовым морозоустойчивым ЖК-дисплеем со встроенной функцией Skylog;
• удобное расположение лестниц и рабочих площадок;
• удобное кресло крановщика с пневмоподвеской;
• ящики для подкладок под опоры;
• ящик для строп;
• дополнительные инструментальные ящики;
• фары на лебедке, оголовке и основании стрелы;
• фитинги и переходники гидросистемы с врезными кольцами;
• электрооборудование IP67;
• сертифицированные светоотражающие элементы, крылья с брызгозащитой;
• полиамидные подпятники
Для данных кранов дополнительно могут быть предусмотрены опции:
• Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0 т;
• Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 т;
• Сцепное устройство для буксировки прицепа массой 12 т.
• гусёк длиной 9,0 м, г/п 4,0 т с углом наклона 0°, 20°, 40°;
• маслоохладитель;
• северный пакет;
• комплектация для работы с опасными грузами.
Выбор продукции АО «ГАКЗ» для решения своих целей компанией «Гастройпром» был очевиден. Между заводом и «Газстройпром» давно сформировались доверительные отношения на основе продуктивного и длительного сотрудничества. У нашей компании всегда найдется решение для любой поставленной задачи вне зависимости от климатических условий. Доверяйте сложную работу автокранам «Галичанин».
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