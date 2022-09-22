Полсотни кранов для «Газстройпром»

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Сентябрь для Галичского автокранового завода выдался «жарким». К отгрузке готовится ответственный заказ — крупная партия кранов для «Газстройпром».

АО «Газстройпром», это ведущая российская строительная компания и генеральный подрядчик по строительству объектов ПАО «Газпром». Производственные компании группы «Газстройпром» работают во всех федеральных округах РФ.

Заказчиком были выбран автокран грузоподъемностью 25 тонн КС-55713-5В-4 с длиной стрелы 31,0м на шасси КАМАЗ-43118 (6×6) в базовой комплектации. Также, согласно гайдлайну компании Газстройпром был разработан индивидуальный стиль окраски и нанесения брендированных наклеек на автокраны.

Комплектация:

• четырехсекционная стрела 31,0 м с профилем «ОВОИД»;

• гидравлический портал для монтажа/демонтажа противовесов;

• опорный контур 5,45×6,1 м;

• возможность работы на сближенном опорном контуре 4,9×2,28 м;

• возможность работать в зоне 360°;

• современный прибор безопасности с 7-дюймовым морозоустойчивым ЖК-дисплеем со встроенной функцией Skylog;

• удобное расположение лестниц и рабочих площадок;

• удобное кресло крановщика с пневмоподвеской;

• ящики для подкладок под опоры;

• ящик для строп;

• дополнительные инструментальные ящики;

• фары на лебедке, оголовке и основании стрелы;

• фитинги и переходники гидросистемы с врезными кольцами;

• электрооборудование IP67;

• сертифицированные светоотражающие элементы, крылья с брызгозащитой;

• полиамидные подпятники

Для данных кранов дополнительно могут быть предусмотрены опции:

• Дополнительный отдельно возимый противовес массой 1,0 т;

• Второй дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 т;

• Сцепное устройство для буксировки прицепа массой 12 т.

• гусёк длиной 9,0 м, г/п 4,0 т с углом наклона 0°, 20°, 40°;

• маслоохладитель;

• северный пакет;

• комплектация для работы с опасными грузами.

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Выбор продукции АО «ГАКЗ» для решения своих целей компанией «Гастройпром» был очевиден. Между заводом и «Газстройпром» давно сформировались доверительные отношения на основе продуктивного и длительного сотрудничества. У нашей компании всегда найдется решение для любой поставленной задачи вне зависимости от климатических условий. Доверяйте сложную работу автокранам «Галичанин».