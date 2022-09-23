Модульные видеокамеры и видеокамеры с оптическим трансфокатором компании «БИК-Информ»

Видеокамеры серий BHV-1000v2w, BHZ-1030v2w и BHZ-1040v2w © bic-inform.ru

Видеокамеры серий BHV-1000v2w, BHZ-1030v2w и BHZ-1040v2w оснащены высокочувствительными ½.8'' CMOS матрицами с разрешением Full HD. В видеокамерах реализованы функции: настройка режимов с помощью экранного меню, режим «День-Ночь» с механизмом перемещения светофильтров, наличие сигналов и портов для интеграции в различные устройства, 2D/3D шумоподавление, антитуман, аппаратный WDR.

Видеокамеры серии BHV предназначены для использования с объективами C/CS-Mount, M12, D14, в том числе с автоматической системой регулировки диагфрагмы (АРД).

Видеокамеры BHZ серии имеют встроенный автофокусный трансфокатор с оптическим увеличением до 30 и 40 крат. Фокусное расстояние видеокамеры BHZ-1030v2w составляет от 4.3 до 129 мм, BHZ-1040v2w — от 7.5 до 300 мм.

Доступные различные варианты исполнения модульных видеокамер с видеовыходами: Ethernet (в т.ч. с поддержкой PoE) / HD-SDI / AHD / PAL .

Модульные видеокамеры предназначены для установки в комплексы и системы наблюдения различного назначения. От стационарных и PTZ камер до аппаратно-программных комплексов для решения самых сложных задач наблюдения и технического зрения.