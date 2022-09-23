Мариуполь. Хроника восстановления

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Российские строители продолжают активно восстанавливать разрушенный войной город.

— 9 сентября первые жители Мариуполя получили ключи от новых квартир. Специалисты Военно-строительной компании построили три дома на 278 квартир за 80 дней.

— в Мариуполе 17 сентября состоялось торжественное открытие памятника князю Александру Невскому. Монумент был освящен в Санкт-Петербурге, после чего доставлен в Мариуполь. Памятник создал скульптор Александр Таратынов.

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— 13 сентября открыт первый отремонтированный детский сад. Как рассказала заведующая детским садом, после того как жителям сообщили о возобновленной работе учреждения, в него очень быстро записалось сразу 180 воспитанников. В здании для них теперь есть всё необходимое. Это сделала Тула.

Новенькие двухъярусные кровати, огромные количество игрушек, как просто развлекательных, так и обучающих. Ничто не напоминает о том, что здесь когда-то шли боевые действия, и теперь над ребятами мирное небо и для них открыт целый мир,

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— 18 сентябя в городе открылись ещё три детских сада. Завезена мебель, игрушки и постельное белье. А это сделал Питер.

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— в Мариуполе отремонтировали три школы, каждая из них рассчитана на 2120 мест. Все школьники бесплатно получили рюкзаки с принадлежностям.

— в парке около драмтеатра восстановили и запустили фонтан, сделали новую плитку и установили новые лавочки, открываются новые кафешки, дети учатся яхтенному спорту.

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— помимо зданий идет восстановление транспорта Мариуполя. Петербург обеспечивает город автобусами: в июне поставили четыре машины, за два месяца доставили еще 30, в августе — 12, плюс, на подходе еще 18. Всего до конца сентября планируется поставить 100 автобусов.

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В настоящий момент питерские строители занимаются 29 объектами. Среди них четыре общежития под ключ, два корпуса больницы, а также городские парки и площади.

Один из основых объектов строительства в Мариуполе — район Черёмушки (улица Амурская), там строят 9 домов по 9 этажей и несколько 6-этажек:

©Видео с youtube.com

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