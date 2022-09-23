В Карачаево-Черкесии открылся крупный завод по переработке баранины

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23 сентября в столице Карачаево-Черкесии г. Черкесске открылся крупнейший в России завод по переработке баранины «Кавказ-мясо». Предприятие было реконструированно ГК «Дамате» при поддерждке Россельхозбанка (РСХБ).

Мощность проиводства составит 25 тыс. тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составила 3,4 млрд рублей.

На заводе работает система автоматизации от открома до забоя.

Предприятие обеспечит региону 450 новых рабочих мест.

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В рамках реконструкции была проведена полная модернизация всех инженерных систем и производственных мощностей предприятия: были смонтированы линии по обвалке красного мяса, налажено производство крупно-- и мелкокусковых полуфабрикатов мощностью 30 тонн в сутки, ежедневно завод будет выпускать 4 тонны маринадов в нарезке и 4 тонны фаршей и купат. Предприятие будет производить 12,8 тонны мясокостной муки в сутки.

Отмечается, что на предприятии модернизированы все инженерные системы и установлено новое высокотехнологичное оборудование ведущих производителей. Благодаря запуску предприятия на рынке появятся высококачественные натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарши, маринады и консервы под брендом BAZARCO. Продукция будет сертифицирована по стандартам «халяль» и «кошер».

В овцеводческой отрасли республики в смежных направлениях занято порядка 50 тысяч человек, многие из сельхозтоваропроизводителей в перспективе смогут участвовать в этом проекте.

Согласно оценкам РСХБ, за последние 10 лет производство баранины в России стабильно растет на 2% в год. В прошлом году объем производства мелкого рогатого скота составил 213 тыс. тонн.

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