Первая партия автобусов прибыла в Улан-Удэ в рамках совместного проекта ВЭБ.РФ и ГТЛК
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило в Улан-Удэ первую партию автобусов в рамках совместного с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) проекта по обновлению городского общественного транспорта в г. Улан-Удэ.
Парк перевозчиков столицы Бурятии пополнили 11 автобусов большого класса VOLGABUS 5270, поставляемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также 9 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04
Всего ГТЛК поставит перевозчикам столицы Бурятии 124 автобуса общей стоимостью 1,5 млрд рублей — 59 автобусов VOLGABUS 5270 и 65 автобусов ПАЗ 320435-04. Напомним, что ВЭБ.РФ предоставит на закупку отечественной техники 978 млн рублей.
ГТЛК совместно с ВЭБ.РФ уже реализовали 15 аналогичных проектов по модернизации общественного транспорта в 12 российских городах.
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