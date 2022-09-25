Росатом установил корпус реактора ВВЭР-1200 на втором энергоблоке АЭС «Аккую»
На площадке строительства АЭС «Аккую» завершена установка корпуса реактора — основного элемента реакторной установки Блока № 2.
Перед установкой корпус реактора, доставленный на площадку строительства АЭС «Аккую» морским путём в конце декабря 2021 года, перевезли с площадки временного хранения оборудования, где он прошёл процедуру входного контроля, к месту монтажа. С применением гусеничного крана корпус реактора был установлен на штатное место в шахту реактора. Монтажная операция заняла около 6 часов.
На предшествующих этапах строительства реакторного здания Блока № 2 был выполнен монтаж «ловушки расплава», проведено бетонирование опорной и упорной ферм, установлена сухая защита и тепловая изоляция цилиндрической части корпуса реактора. Непосредственно перед установкой корпуса реактора смонтировано опорное кольцо, на которое приходится основная весовая нагрузка корпуса.
Инспекционный контроль монтажа корпуса реактора выполнен комиссией в составе специалистов завода-изготовителя корпуса реактора, независимой инспекционной организации и Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK).
Корпус реактора — относится к основному оборудованию атомной электростанции длительного цикла изготовления. На этапе эксплуатации АЭС в корпусе реактора находится активная зона. В ней размещается ядерное топливо, конструкционные элементы для ядерной реакции и передачи тепловой энергии теплоносителю. Физические параметры корпуса реактора — высота 11,45 метров, диаметр — 5,6 метра, масса — 343,2 тонны.
Производство корпуса реактора для Блока № 2 АЭС «Аккую» началось в марте 2019 года. В процессе изготовления был проведен весь комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания, а также контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами. По итогам испытаний специальная комиссия подтвердила соблюдение всех проектных параметров и высокое качество изделия.
Блок № 1
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