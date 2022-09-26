Биспектральная камера для наблюдения в агрессивных средах

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PTZ видеокамера серии BVS81M/TM предназначена для круглосуточного наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах с целью обеспечения охраны, безопасности и контроля над технологическими процессами при экстремальных температурах на промышленных объектах в условиях воздействия агрессивных сред.

Состоит из Full HD видеокамеры с 30-кратным оптическим трансфокатором, тепловизора с разрешением 640×480pix с ИК объективом 25мм, размещенных в термокожухах BCM-180МV, и опорно-поворотного устройства PTR-408.

Азимут 360 градусов без ограничений, угол места от -90 до +90 градусов. Регулируемая скорость позиционирования до 40 градусов в секунду. Точность позиционирования ±0.2 градуса.

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Выполнена из коррозионностойкой нержавеющей стали. Класс пылевлагозащиты IP66/IP67. Химостойкое исполнение Х1/Х2/Х3.

Термокожухи имеют встроенный стеклоочиститель. Интеллектуальная система обогрева и функция «Холодный старт» позволяют сократить время выхода на рабочие температуры. Диапазон рабочих температур от -60 до +60°С.

PTZ видеокамера серии BVS81M/TM имеет свидетельства Российского морского регистра судоходства, Российского Речного Регистра, а также сертификат соответствия техническим средствам обеспечения транспортной безопасности (ПП969).