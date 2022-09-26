«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк»
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Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщила пресс-служба УВЗ.
Как отмечали ранее в Минобороны, данные системы внушают военнослужащим Украины наибольший ужас. По рассказам военных блогеров, публикуемых в соцсетях, после залпа ТОС по позициям противника российские штурмовые группы занимают их без малейшего сопротивления, так как боеприпасы «Солнцепека» достают даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в „Ростех“) продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», — отметили в пресс-службе УВЗ.ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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