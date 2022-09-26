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Армия и Флот

«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк»

архивное фотоархивное фото © avatars.dzeninfra.ru

Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», сообщила пресс-служба УВЗ.

Как отмечали ранее в Минобороны, данные системы внушают военнослужащим Украины наибольший ужас. По рассказам военных блогеров, публикуемых в соцсетях, после залпа ТОС по позициям противника российские штурмовые группы занимают их без малейшего сопротивления, так как боеприпасы «Солнцепека» достают даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.

«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в „Ростех“) продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А», — отметили в пресс-службе УВЗ.ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
Источник: https://ria.ru/20220926/solntsepek-1819521081.html

УВЗ, ТОС-1А, Министерство обороны
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    26.09.2218:15:06

    Архинужная машина! Один из главных дебютов на Донбассе. В зоне СВО для них еще очень много работы.

    #1254002
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.09.2220:12:27

    ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов.

    Я полагаю, во многом это потому, что применение этой установки требует немалого мужества от самого её экипажа. Ведь ей нужно приближаться к вражеским позициям почти в упор (по меркам артиллерии) и это с такой массой огнесмеси на борту.

    #1254004
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