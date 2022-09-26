Саратовская птицефабрика ввела в эксплуатацию новый цех
26 сентября «Лысогорская птицефабрика» ввела в эксплуатацию новый цех площадью около 2500 м2 на 168 тыс. голов кур-несушек и расчётной производительностью 50 млн яиц в год.
Это позволит предприятию в 2 раза увеличить выпуск основной продукции и снизить себестоимость десятка яиц на 3 рубля.
Расширение фабрики произошло благодаря государственному инвестиционному проекту «Агропрогресс».
С начала года в Саратовской области уже произведено 680 млн тонн яиц, рост составил 110%. Регион обеспечен полезным продуктом на 165%, саратовские птицефабрики поставляют свою продукцию в другие регионы России, а также в Казахстан. В планах — провести реконструкцию ещё на 3 птицефабриках региона — Балашовской, Покровской и Симоновской.
Источник: https://103news.com/saratov/330392071/
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!