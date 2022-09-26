Саратовская птицефабрика ввела в эксплуатацию новый цех

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26 сентября «Лысогорская птицефабрика» ввела в эксплуатацию новый цех площадью около 2500 м2 на 168 тыс. голов кур-несушек и расчётной производительностью 50 млн яиц в год.

Это позволит предприятию в 2 раза увеличить выпуск основной продукции и снизить себестоимость десятка яиц на 3 рубля.

Расширение фабрики произошло благодаря государственному инвестиционному проекту «Агропрогресс».

© prizyv64.ru

С начала года в Саратовской области уже произведено 680 млн тонн яиц, рост составил 110%. Регион обеспечен полезным продуктом на 165%, саратовские птицефабрики поставляют свою продукцию в другие регионы России, а также в Казахстан. В планах — провести реконструкцию ещё на 3 птицефабриках региона — Балашовской, Покровской и Симоновской.

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