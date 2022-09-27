Ростех разработал цифровую платформу для точного земледелия

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал облачную платформу для «умного» растениеводства «Ваш урожай». За счет применения цифровых технологий решение способно формировать карты-задания для сельхозтехники, планировать посевные работы, а также давать рекомендации по использованию удобрений. Внедрение платформы позволит увеличить собираемость урожая, уменьшить время простоя техники, а также сократить расходы на посевной материал и агрохимические продукты.

После загрузки в систему данных химического анализа почвы решение составляет «цифровую карту» сельхозугодий и обеспечивает агропроизводителей информацией для получения максимального урожая на конкретном участке.

Платформа формирует рекомендации по оптимальной технологии агропроизводства, в том числе цифровые карты-задания на внесение удобрений и химических средств защиты, которые при помощи flash-накопителя переносятся на бортовой компьютер сельхозтехники, управляющий исполнительными устройствами — распрыскивателями и разбрасывателями. Платформа построена на базе облачных технологий, при этом данные пользователей надежно защищены.

«Программный продукт, разработанный специалистами „Росэлектроники“, соединяет в себе функционал целого комплекса цифровых решений, которые позволят фермерским хозяйствам и агрохолдингам оптимизировать свою деятельность на основе принципов точного земледелия. Так, применение платформы поможет сократить расходы на семена и удобрения, снизить время простоя техники и повысить собираемость урожая. Уверен, использование разработки повысит экономическую эффективность агропредприятий России, что по достоинству оценят предприниматели сельскохозяйственного сегмента», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Решение создано входящим в «Росэлектронику» НИИ информационных технологий (НИИИТ), научное сопровождение разработки осуществляет Федеральный научный центр лубяных культур.

«Наша разработка предоставляет потребителям интеллектуальный масштабируемый инструмент управления агропроизводством на основе отечественных защищенных информационных технологий. В перспективе мы планируем создать на базе предприятия центр агроконсалтинга, который займется внедрением инновационных цифровых решений собственной разработки на сельхозпредприятиях», — рассказала генеральный директор НИИИТ Марина Дейкина.

На сегодняшний день разработана базовая версия облачной платформы. Производственные испытания системы, проходящие на опытных полях Тверской и Тульской областей, завершатся в текущем году.