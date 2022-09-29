Ростех поставил шесть вертолетов для санитарной авиации

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал для Национальной службы санитарной авиации России (НССА) три «Ансата» и три Ми-8МТВ-1. Винтокрылые машины выпускаются на Казанском вертолетном заводе по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг». Поставленные воздушные суда уже выполняют санитарные задания в регионах: Ми-8МТВ-1 поможет врачам в Улан-Удэ, Сыктывкаре и Горно-Алтайске, а «Ансаты» заступят на дежурство в Липецке, Минеральных Водах и Ульяновске.

Вертолеты «Ансат» изготовлены в специально разработанном для НССА облике — со «стеклянной кабиной», которая значительно повышает удобство навигации и пилотирования. Салоны вертолетов подготовлены под установку медицинских модулей и оснащены современным оборудованием для оказания пациенту помощи на борту. Ми-8МТВ-1 прошли адаптацию для использования в регионах с большой площадью территорий — машины оснащены дополнительными топливными баками, что увеличило максимальную дальность полета.

Передача очередной партии из шести машин для нужд НССА стало продолжением масштабной работы, в рамках которой заказчик уже получил 35 вертолетов для оказания экстренной медицинской помощи и спасения жизни людей. Всего по контракту Ростех должен передать 66 вертолетов — «Ансатов» и Ми-8МТВ-1. Все вертолеты по требованию заказчика адаптированы для выполнения медицинских рейсов, могут выполнять работу в любых климатических условиях и на любых, в том числе неподготовленных, площадках.

Легкий вертолет «Ансат» рассчитан для перевозки одного пациента в сопровождении двух медиков. Среди ключевых преимуществ винтокрылой машины — универсальность. Вертолет может совершать посадку на неподготовленные площадки, а также в условиях плотной городской застройки. Кроме того, «Ансат» сертифицирован для эксплуатации в высокогорье, что актуально для применения воздушного судна в горной местности.

«Казанский вертолетный завод регулярно поставляет вертолеты в интересах НССА. Сегодня наши машины помогают спасать жизни людей от Петрозаводска до Южно-Сахалинска, повышая качество медицинских услуг и скорость их предоставления. В рамках контракта с „ПСБ-Лизинг“ в НССА будет передано еще 16 „Ансатов“ и 15 Ми-8МТВ-1», — отметил генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1, помимо подготовки для установки медицинских модулей, укомплектованы 22 десантными сиденьями. Их максимальная скорость достигает 250 км/ч, а дальность полета — 1150 километров. Машины имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики и могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Национальная служба санитарной авиации была создана в рамках федерального проекта, который реализуется Минздравом, Минпромторгом России и Госкорпорацией Ростех на основе поручения президента России. Проект предусматривает создание парка санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливозаправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения.

За пять лет работы вертолеты НССА выполнили свыше 43 тысяч эвакуаций, спасены порядка 60 тысяч пациентов. Ежегодно совершается порядка 5 тысяч вылетов, в зоне обслуживания НССА — 48 регионов РФ.