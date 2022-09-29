Новые эпоксидные клеи RuBond

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Компания RuBond разработала 15 новых эпоксидных клеев и запустила их серийное производство. Расширение линейки связано с растущим спросом на отечественные адгезивы. Заказчики активно ищут замену импортным клеевым решениям из-за их возросшей стоимости и нестабильности поставок. Некоторые производители запускают новые проекты, в которых требуются узкоспециализированные клеевые составы.

Специалисты RuBond внимательно изучают потребности рынка, откликаются на запросы о производстве адгезивов по индивидуальному заказу. Разработка новых составов ведется в собственной лаборатории предприятия. При необходимости сотрудники проводят технический аудит предприятия заказчика, чтобы подобрать рентабельное клеевое решение для конкретных условий.

Сферу использования клея определяют его ключевые параметры: вязкость, скорость схватывания, термостойкость, прочность, цвет, эластичность и т. д. Каждый состав уникален по набору свойств, но определяющее значение обычно имеют 1 — 2 характеристики.

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Новые высоковязкие составы

Эпоксидные клеи с густой консистенцией почти не растекаются по подложке. Они подходят для заполнения широких зазоров и фиксации пористых материалов, удобны при нанесении на наклонные и вертикальные поверхности.

В обновленной линейке RuBond представлено несколько густых двухкомпонентных эпоксидных клеев:

ET 236 HV — универсальный вязкий состав для склеивания деталей, работающих под умеренной нагрузкой;

ET 236 Q — быстроотверждаемый высоковязкий клей;

ET 260 HV — прозрачный адгезив с консистенцией ореховой пасты, подходит для создания незаметных и эстетичных швов.

Адгезивы с уменьшенным временем схватывания

Скорость полимеризации состава важна, когда важно ускорить процесс производства, а также когда нет возможности надолго зафиксировать склеиваемые детали в определенном положении. Составы с быстрым отверждением востребованы и в бытовых условиях.

Среди новинок RuBond есть несколько клеев с уменьшенным временем схватывания:

ET 260 Q — набирает прочность за 15 — 20 минут, имеет среднюю вязкость, многоцелевое назначение;

ET 200 LV — быстро полимеризуется, подходит для формирования соединений с умеренной нагрузкой, а также для компаудирования электронных компонентов техники;

ES 160 WQ — однокомпонентный термоотверждаемый состав, который набирает прочность за 5 минут при 180 оС.

Термостойкие эпоксидные клеи

Большинство клеев RuBond сохраняют заявленную прочность и долговечность при температуре от -40 до +80 оС. Составы такого типа подходят для решения большинства задач в быту и промышленности, но в некоторых случаях стандартный диапазон недостаточен.

Если склеенные детали используются под открытым небом в местности с суровым климатом, то адгезив должен быть более холодостойким (до -60 оС). Для изделий, испытывающих нагрев, используются клеи, стойкие в условиях к повышению температуры до +180 — 300 оС.

Среди термостойких новинок RuBond:

ET 200 HT — объединяет высокую скорость схватывания с термостойкостью в диапазоне от -50 до +200 о С;

С; ЕТ 236 LТ — эффективен при низкой отрицательной температуре (до -60 оС), формирует высокопрочное соединение.

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Цветные составы

Большинство стандартных эпоксидных клеев имеют янтарно-желтый оттенок. Чаще всего клеевой шов не виден, поэтому от адгезива не требуется высокая эстетичность, и цвет не является решающим критерием в выборе. Однако в ряде случаев оттенок важен. Например, если необходимо подобрать клей под цвет корпуса, сделать шов или компаунд контрастным по отношению к материалу подложки.

Для таких случаев мы выпустили колерованный клей RuBond:

ET 200 Red, ET 200 Blue — быстроотверждаемые составы средней вязкости, окрашены в красный и синий цвета. Применяются для маркирования деталей, пломбирования соединений, облегчают визуальный контроль заливки.

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Отраслевые эпоксидные клеи

Некоторым заказчикам RuBond нужны адгезивы с уникальным набором свойств. Мы разрабатываем такие составы по индивидуальному заданию, предварительно изучив технологию производства и условия использования готовой продукции. Так появилось несколько узкоспециализированных новинок:

ET 845 — в отличие от других эпоксидных составов, демонтируется в горячей воде или растворе молочной кислоты. Используется для временного приклеивания искусственных кристаллов к основанию перед резкой;

ET 420 — клей для предприятий полиграфической отрасли. Используется для фиксации металлических полос к резинотканевым офсетным полотнам. Формирует высокопрочное, химостойкое соединение;

ET 255 HC, ET 255 HC LV — гибридные эпоксидные клеи. Относится к двукомпонентным составам, но отверждаются при нагреве в особом режиме. Создают шов с усиленной прочностью и термостойкостью. Клеи-компаунды разработаны специально для прецизионного приборостроения, производства компонентов военной, аэрокосмической, навигационной техники.

Специалисты RuBond не останавливают работу над расширением продуктовой линейки. Скоро в ассортименте появятся новые клеи и металлополимеры — ремонтные составы для восстановления изношенных поверхностей.