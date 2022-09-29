На участке Южного подъезда к Ростову-на-Дону открыто рабочее движение

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На Южном подъезде к Ростову-на-Дону 28 сентября 2022 года открыто движение по расширенному до восьми полос участку дороги и пойменному мосту протяженностью более 700 м.

В ходе реконструкции на 4-м км построена эстакада над проезжей частью, обеспечивающая безопасный разворот в направлении Батайска, Краснодара и Западного подъезда к Ростову.

Реконструирована также транспортная развязка на 7-м км: два съезда в ее составе (Батайск-Ростов и в обратном направлении) расширены до двух полос движения, а также построен еще один съезд: Краснодар — Батайск, с путепроводом, который разводит потоки транспорта в разные уровни, ликвидируя опасный левый поворот.

Участок реконструкции оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности движения: устроено светодиодное освещение, разделительное барьерное ограждение, которое снимает риски лобовых столкновений, установлены дорожные знаки, нанесена термопластиковая разметка.

— Сейчас готовность объекта составляет 98%. Завершаются работы по устройству разворотного съезда на 5-м км в районе Тачанки, ведется рекультивация — разборка временных дорог и строительных площадок с вывозом материалов, демонтаж строительного городка и планировка прилегающих к участку строительства территорий, — пояснил заместитель директора филиала ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в г.Ростове-на-Дону Степан Чибров.

Работы на II этапе реконструкции федеральной трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» начались в 2019 году и будут полностью завершены нынешней осенью — на год раньше срока. Данный участок станет значимой частью Ростовского транспортного кольца.