В Свердловской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

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В городе Лесном Свердловской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом. В нем будут заниматься юные хоккеисты и фигуристы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, более 130 юных спортсменов. Также Ледовый центр смогут посещать все желающие.

В Свердловской области за последние 10 лет построено 25 ледовых арен.