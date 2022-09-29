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Спортивные объекты

В Свердловской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

 © midural.ru

В городе Лесном Свердловской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом. В нем будут заниматься юные хоккеисты и фигуристы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, более 130 юных спортсменов. Также Ледовый центр смогут посещать все желающие.

В Свердловской области за последние 10 лет построено 25 ледовых арен.
Источник: https://midural.ru/news/list/document204239/

Свердловская область, спортивные объекты
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