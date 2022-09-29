В Калининграде завершено строительство жилья для работников культурно-образовательного комплекса

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В Калининграде завершено строительство студенческого общежития и служебного жилья для преподавателей и артистов культурно-образовательного комплекса.

Готовность служебного жилья для артистов и преподавателей культурного кластера в Калининграде — 100%. Количество квартир — 387, это одно-, двух- и трехкомнатные помещения. Комфортные условия подготовлены для сотрудников филиалов Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы, Большого театра и Третьяковской галереи.

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Перед строителями стояла задача по созданию комфортной среды для всех категорий населения.

«Еще на этапе планирования объектов культурно-образовательного комплекса в Калининграде учтен тот факт, что все здания должны быть общедоступными. Учиться, преподавать и жить в комфортных условиях на территории кластера может и маломобильная группа населения. В служебном жилье обустроена безбарьерная среда. Ударопрочные двери с контрастными маркировками, широкие проемы входных зон, рельефная плитка на полу, мнемосхемы и таблички с азбукой брайля — это лишь некоторые примеры», — отметил генеральный директор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

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Так как жилой комплекс построен на небольшом возвышении, для удобства маломобильной группы населения предусмотрен специальный пандус, который нивелирует перепад высот. На дворовой территории пешеходные зоны выложены плиткой, установлен заниженный бордюрный камень и тактильные индикаторы для слабовидящих. Каждый подъезд оборудован пандусом с поручнями, на некоторых дополнительно смонтированы электрические подъемники, внутри зданий установлены габаритные лифты с возможностью подъема коляски. Смонтированы детские площадки. Они разделены по возрастам: от 3 до 6 лет и от 6 до 14. На игровых зонах предусмотрено покрытие из резиновой крошки для смягчения падений.

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Для взрослых на территории установлена спортивная площадка с тренажерами, велопарковками и зоной отдыха.

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Современные квартиры полностью укомплектованы: на кухни закуплены и установлены обеденные столы со стульями, кухонные гарнитуры, встроенная бытовая техника (стиральные машины, холодильники, варочные плиты). В гостиных и спальных комнатах обустроены рабочие места, зоны отдыха с мягкими диванами, креслами, кроватями с ортопедическими матрасами и подушками, установлены шкафы, тумбы, телевизоры. В зависимости от площади квартиры предусмотрены современные санузлы с ванной или душевой кабиной. В некоторых квартирах спроектированы два санузла.

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Общежитие для студентов Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства рассчитано на 150 человек.

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Учащиеся, как и сотрудники комплекса, будут жить в полностью укомплектованных мебелью и техникой комнатах, рассчитанных на двух человек. Также в распоряжении студентов небольшая кухня с обеденной зоной, раздельный санузел (душевая со стиральной машиной с функцией сушки, туалет), гардеробная.

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«При желании студенты могут отдыхать, общаться и работать в специальных помещениях по типу коворкинга, которые расположены на каждом этаже. Общежитие РГИСИ ­- комфортная среда и для проживания инклюзивных студентов, для которых на первом этаже оборудованы специализированные жилые отделения, предусматривающие особенности их жизни и работы. На первом этаже здания располагается свой медицинский кабинет с процедурной, что позволит нам превентивно заботиться о здоровье учащихся и сотрудников. Мы также постарались предусмотреть современные тренды предпочтений и ценностей молодого поколения, не забыв о велопарковках вдоль здания, а также о системе раздельного сбора мусора», — рассказала директор филиала РГИСИ Юлия Алейникова.

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Отметим, что дизайн всех домов продолжает и дополняет образовательную часть кластера.

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Справка:

Строительство объектов в Калининграде осуществляется на двух площадках — Восточной и Западной — располагающихся по обе стороны от стадиона «Калининград», который возведен на острове Октябрьский к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018TM.

На Западной площадке возводятся Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусства, театр оперы и балета, музейный комплекс. На Восточной площадке введены в эксплуатацию учебный корпус музыкальной школы, корпус хореографической академии, два интерната и общеобразовательная школа с бассейном на 550 учащихся. Завершено строительство многоквартирных домов для артистов и сотрудников комплекса, общежитие для студентов Балтийской Высшей школы искусств.

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