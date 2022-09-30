Омсктрансмаш начал досрочную поставку Т-80БВМ в войска
Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны очередную партию танков Т-80БВМ в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
Все обязательства перед заказчиком предприятие выполняет досрочно.
Обновленные боевые машины с положительным результатом прошли необходимые испытания, в ближайшее время они поступят в военные части российской армии.
Вместе с техникой в войска будут отправлены письма от юных омичей. В течение месяца на заводе проходила патриотическая акция «Письма солдатам», в ходе которой дети сотрудников готовили послания с рисунками и словами поддержки военнослужащим, доблестно исполняющим свой долг вдали от дома.
Источник: http://transmash-omsk.ru/node/1132
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