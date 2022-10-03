в Приангарье открыто движение по 15км обходу двух населенных пунктов

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Трасса Р-255 «Сибирь» прирастает километрами: в Приангарье открыто движение по транспортному обходу двух населенных пунктов

Речь идет о 15-километровом участке, построенном в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в объезд с. Тулюшка и д. Трактовая.

Благодаря выполненным работам участок трассы «Сибирь» км 1524 — км 1538 переведен из IV-й и III-й технической категорий во II-ю. Проект предусматривал возведение моста через р. Или, кольцевой развязки в направлении п. Уховский, а также путепровода через Восточно-Сибирскую железную дорогу. Последний позволил исключить одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог и избавил водителей от постоянно собиравшейся здесь пробки.

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет отметил, что разведение потоков движения в разные уровни — одна из ключевых задач Управления: «Сегодня на федеральной трассе „Сибирь“ остался лишь один железнодорожный переезд в районе с. Шерагул. Сейчас ведется разработка проектной документации на строительство путепровода. Реализовать проект рассчитываем до 2027 года», — сообщил он.

Добавим, что на объекте выполнен полный комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения: установлено 7 км линий электроосвещения, около 10 км барьерного ограждения и нанесено свыше 15 км разметки. Кроме того, обустроена площадка для стоянки автомобилей и четыре автобусные остановки.

Как отмечают в ФКУ Упрдор «Прибайкалье», пропускная способность участка федеральной трассы увеличилась в два раза, а благодаря путепроводу движение по нему стало безостановочным и еще более комфортным.