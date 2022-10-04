На Ямале началось строительство первого участка Северного широтного хода
В ЯНАО началась реконструкция железнодорожного участка Надым — Пангоды, который станет частью создаваемого Северного широтного хода. ПАО «Газпром» заключил договор генерального подряда, чтобы выполнить строительно-монтажные работы на участке Надым — Пангоды протяжённостью 109 километров. Там будет проведена реконструкция и усиление до требуемых технических параметров действующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе земляного полотна, мостовых переходов, объектов энергетического и транспортного хозяйства, а также связи.
«Газпром» планирует использовать новый транспортный маршрут в ЯНАО для вывоза углеводородной продукции с месторождений компании в регионе, а также для доставки туда грузов и персонала.
Северный широтный ход позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ — около 700 километров.
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