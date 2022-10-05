Образовательные учреждения России тестируют детектор оружия
Разработчики российской компании «ВИПАКС» выпустили умный модуль видеоаналитики, распознающий угрозу вооруженного нападения в социально значимых местах — школах, вузах, детских садах, больницах, учреждениях культуры, в парках, торговых центрах и на стадионах. Детектор оружия работает на основе алгоритмов заранее обученных нейросетей и помогает охране оперативно выявить угрозу и предпринять защитные меры.
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Данная система в автоматическом режиме определяет наличие огнестрельного оружия в руках человека, попавшего в поле видимости камеры наблюдения, и мгновенно передает сигнал тревоги в службу охраны. После подтверждения охранником угрозы сообщение о нападении уходит в группу быстрого реагирования.
Детектор оружия входит в состав готового комплекса видеонаблюдения «КДО-1». В комплекс уже включено необходимое оборудование: рабочее место оператора видеонаблюдения, видеосервер для записи и хранения видео, две камеры с высокой светочувствительностью и POE-коммутатор.
При необходимости систему можно запрограммировать на автоматические действия — включить сигнал тревоги или заблокировать входную группу. Комплекс имеет техническую возможность для интеграции с АПК «Безопасный город».
Детектор оружия успешно прошел опытно-промышленные испытания в российских образовательных учреждениях: НИУ ВШЭ — Пермь, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, ОГБОУ Гимназия № 1 в г. Ульяновске.
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