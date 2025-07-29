Компания «ВизорЛабс» внедрила систему видеоконтроля посетителей «свой-чужой» в семи школах Курска

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Система видеоаналитики с интеллектуальным анализом посетителей «свой-чужой» заработала в семи образовательных учреждениях Курска. Разработчиком уникального решения, не имеющего аналогов в России, стал ООО «ВизорЛабс» (входит в группу компаний САТЕЛ) совместно с курской компанией «ТЕХНО-ЩИТ».В течение месяца в семи образовательных учреждениях города система будет работать в обучающем режиме: анализировать посетителей, создавая базу «своих». После этого она будет переведена уже в режим распознавания «чужих». Система обрабатывает изображения в обезличенном виде, тем самым, не нарушая положения федерального закона N 152-Ф о защите персональных данных и N 572-ФЗ о биометрии.

После завершения обучения системы планируется внедрение дополнительных ступеней обеспечения безопасности, в том числе анализ поведенческих алгоритмов и детектор оружия. Кроме того, предусмотрена возможность добавления в базу сотрудников учебного заведения.

«Проект позволяет повысить уровень антитеррористической защищенности образовательной организации, упрощается контроль за посетителями. Система «запоминает» частых посетителей и сравнивает их с базой «свой-чужой». При обнаружении неизвестного лица оперативно передаётся сигнал охране учебного заведения и, в соответствии с инструкцией, в последующем принимаются меры по допуску или не допуску этого лица в образовательное учреждение. Все данные передаются по зашифрованным каналам связи. Следует иметь в виду, что система «обучаема»: она умеет как «запоминать», так и «забывать». Так что, если, например, родитель не часто сопровождает ребёнка в учебное заведение, — система может принять его за «чужого», — рассказал генеральный директор ООО «ТЕХНО-ЩИТ» Александр Потапов.

«Разработанная нами система VizorLabs обеспечивает беспрецедентный уровень безопасности в круглосуточном режиме, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Она способна запоминать частых посетителей и мгновенно выявлять незнакомцев, что позволяет оперативно реагировать и предотвращать потенциальные угрозы. Мы уверены, что подобные инновационные решения станут неотъемлемой частью будущего образования в России. В ближайшие несколько лет мы увидим, как системы видеоаналитики с распознаванием лиц, поведения и детекторами оружия станут стандартом для всех образовательных учреждений. Наша компания гордится тем, что мы стоим у истоков развития этой технологии в России и смело вводим её в повседневную практику», — добавил генеральный директор ООО «Визорлабс» Василий Долгов.

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