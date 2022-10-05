В Петербурге достроили конгресс-центр Морского технического университета
На проспекте Маршала Жукова достроили конгресс-центр Морского технического университета. Его начали возводить в конце 1980-х годов как студенческий центр.
В августе здание ввели в эксплуатацию.
Комплекс Ленинградского кораблестроительного института занимает треугольный квартал между проспектами Стачек, Маршала Жукова и Ленинским. Проект разработала мастерская под руководством Наума Матусевича. Главное здание — на углу Ленинского и проспекта Жукова — было сдано в 1978 году. Чуть позднее сдали три коробки общежитий на проспекте Стачек.
В рамках второй очереди предполагалось расположить здания вдоль проспекта Маршала Жукова. Там должны были появиться второй корпус института, студенческий центр и опытный бассейн. Два последних были возведены в конструкциях, но брошены. В 2019 году бассейн снесли, а в 2020-м на его месте построили новый спортивный комплекс. Заказчиком был Морской университет (бывший Кораблестроительный институт).
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