В Петербурге открылся центр детского технического творчества «Охта»

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В этом учреждении предлагается 70 различных направлений, охватывающих не только инженерные и технические дисциплины, но и такие креативные сферы, как журналистика, танцы и гончарное искусство.

Обучение смогут проходить 2000 детей в возрасте от 6 до 18 лет, и предлагаемые направления весьма разнообразны.

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