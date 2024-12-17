termometrix 17 декабря 2024, 10:18 Образование
В Петербурге открылся центр детского технического творчества «Охта»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В этом учреждении предлагается 70 различных направлений, охватывающих не только инженерные и технические дисциплины, но и такие креативные сферы, как журналистика, танцы и гончарное искусство.
Обучение смогут проходить 2000 детей в возрасте от 6 до 18 лет, и предлагаемые направления весьма разнообразны.
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Источник: https://onlinespb.ru/article/10358
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