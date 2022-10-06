Новости благоустройства территорий
Новое лицо бывшего советского универмага в Альметьевске
За ажурными фасадами нового общественного центра в Альметьевске, созданного по заказу ПАО «Татнефть», скрывается историческое ядро — типовой советский универмаг 1970-х годов постройки. Новую жизнь здание обрело благодаря реконструкции по проекту архитектурной мастерской «Арканика"
Вид на универмаг до реконструкции
Набережная реки Осётр и благоустроенные скверы в Зарайске
Небольшой Зарайск продолжает благоустраиваться на радость горожанам и гостям. По отчетам мэра проекты обновления городской среды заметно повысили туристический трафик.
Вилла Residence 18 в Подмосковье
Дом, гармонично вписанный в свое природное окружение, в котором интерьер становится прямым продолжением внешнего облика
Летний кинотеатр в Саратове
Легкий, светлый, по-настоящему летний павильон — как новая открытая и общедоступная площадка для отдыха у воды.
Парк Yurack Idel в Уфе
Рекреационный парк для отдыха, спорта и развлечений при торговом центре
Музей Курортной моды в Зеленоградске
Новый эстетский музей в здании бывшего советского кинотеатра 1960-х годов.
Расположился музей, впрочем, не в немецкой постройке, а в здании бывшего кинотеатра «Янтарь», построенном в 1967-м году по типовому модернистскому проекту, многократно повторявшемуся в небольших городках Союза: кирпичный корпус самого кинотеатра дополняет белоснежная входная группа с лихого вида овальным козырьком, нависающем смелой консолью. После строительства он смотрелся по курортному свежо и романтично, а навес придавал ему футуристичный характер, но уже в постсоветское время здание утратило этот легкий образ и обаяние: в нем разместилась спортшкола, белоснежный вход покрасили цветной масляной краской, а козырек получил дополнительные опоры, видимо «от греха подальше». В 2010-х спортивная школа закрылась, а бывший «Янтарь» превратился в бестолковый вещевой рынок с запущенным фасадом, откровенно портящим переживающий возрождение Курортный проспект.
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