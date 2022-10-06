Новости благоустройства территорий

© prorus.ru

Новое лицо бывшего советского универмага в Альметьевске

За ажурными фасадами нового общественного центра в Альметьевске, созданного по заказу ПАО «Татнефть», скрывается историческое ядро — типовой советский универмаг 1970-х годов постройки. Новую жизнь здание обрело благодаря реконструкции по проекту архитектурной мастерской «Арканика"

Вид на универмаг до реконструкции

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Набережная реки Осётр и благоустроенные скверы в Зарайске

Небольшой Зарайск продолжает благоустраиваться на радость горожанам и гостям. По отчетам мэра проекты обновления городской среды заметно повысили туристический трафик.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Вилла Residence 18 в Подмосковье

Дом, гармонично вписанный в свое природное окружение, в котором интерьер становится прямым продолжением внешнего облика

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Летний кинотеатр в Саратове

Легкий, светлый, по-настоящему летний павильон — как новая открытая и общедоступная площадка для отдыха у воды.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Парк Yurack Idel в Уфе

Рекреационный парк для отдыха, спорта и развлечений при торговом центре

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Музей Курортной моды в Зеленоградске

Новый эстетский музей в здании бывшего советского кинотеатра 1960-х годов.

© prorus.ru

Расположился музей, впрочем, не в немецкой постройке, а в здании бывшего кинотеатра «Янтарь», построенном в 1967-м году по типовому модернистскому проекту, многократно повторявшемуся в небольших городках Союза: кирпичный корпус самого кинотеатра дополняет белоснежная входная группа с лихого вида овальным козырьком, нависающем смелой консолью. После строительства он смотрелся по курортному свежо и романтично, а навес придавал ему футуристичный характер, но уже в постсоветское время здание утратило этот легкий образ и обаяние: в нем разместилась спортшкола, белоснежный вход покрасили цветной масляной краской, а козырек получил дополнительные опоры, видимо «от греха подальше». В 2010-х спортивная школа закрылась, а бывший «Янтарь» превратился в бестолковый вещевой рынок с запущенным фасадом, откровенно портящим переживающий возрождение Курортный проспект.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru