Прогресс по строительству Амурского ГПЗ к началу октября 2022 года составил 87%

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На лицензионных установках 1-й и 2-й технологических линий Амурского ГПЗ ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.

На установке газофракционирования и установке очистки ШФЛУ 1-й линии завершены работы по монтажу технологических трубопроводов, ведутся их испытания на прочность, продувка, обратная сборка и передача для проведения предпусконаладочных работ.

На установке тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия 3-й линии завершаются работы по нанесению изоляции на технологические трубопроводы и оборудование.

На установке осушки и удаления примесей завершены основные объемы строительно-монтажных работ, ведутся предпусконаладочные работы.

На 4-й линии начались предпусконаладочные работы: выполняются контурные тестирования, идет обратная сборка статического оборудования, завершена обкатка двигателей аппарата воздушного охлаждения. Завершены сварочные работы, идет продувка и обратная сборка технологических трубопроводов, прокладка кабельных линий.

На газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведутся монтажные работы и маслопромывка агрегатов.

На 5-й технологической линии идут работы по монтажу основных металлоконструкций.

На установке тонкой очистки, сжижения и затаривания гелия ведутся работы по сварке трубопроводов и прокладке кабельных линий.

На 6-й технологической линии выполняются работы по монтажу основных металлоконструкций и идет облицовка здания компрессорной.