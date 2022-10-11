ОАК передала заказчику транспортники Ил-76МД-90А и Ил-76МД-М
Очередной серийный Ил-76МД-90А, произведенный в филиале ПАО «Ил» — Авиастар (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех), передан Минобороны России. Воздушное судно пополнит одну из авиационных частей Военно-транспортной авиации ВКС России.
Модернизированная версия Ил-76МД-90А создана из отечественных комплектующих и оснащена российскими системами и оборудованием. Усовершенствования позволили увеличить эффективность самолета: возросли дальность и безопасность полетов, а также перевозимая полезная нагрузка.
Также ПАО «Ил» ведет работы по модернизации строевых самолетов Ил-76МД до облика Ил-76МД-М. После проведения комплекса работ заказчику передан очередной модернизированный Ил-76МД-М.
Машина отправилась на одну из баз военно-транспортной авиации ВКС России.Обновленный самолет сможет выполнять возложенные на него задачи на более высоком уровне. В частности, повысится точность самолетовождения и десантирования, а также улучшится качество радиосвязи. В ходе модернизации воздушное судно оснащено новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, в том числе пилотажно-навигационным комплексом.
Также было заменено светотехническое и десантно-транспортное оборудование, средства обороны и связи. При модернизации Ил-76МД-М частично применяются детали, взаимозаменяемые с серийным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, производство которого осуществляется на Филиале ПАО «Ил» — Авиастар.
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